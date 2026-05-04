Bitcoin als Hebel für das Portfolio richtig einsetzen – mit diesem ETP ist das einfach möglich

Für Anleger ist es an der Zeit, grundsätzliche Investmentprinzipien neu zu denken. Das klassische 60/40-Portfolio-Modell aus Aktien und Anleihen war in den vergangenen Jahrzehnten die Grundlage für den Aufbau eines Portfolios mit stabilen Renditen bei einem gleichzeitig überschaubaren Risiko. Die Finanzwelt von heute befindet sich jedoch in einem Paradigmenwechsel, der etablierte Strategien als nicht mehr zeitgemäß entlarvt.

Klassische Portfolios stoßen zunehmend an ihre Grenzen

In den vergangenen Jahren ist zu beobachten, dass sich die Korrelationen zwischen den traditionellen Anlageklassen phasenweise deutlich erhöht haben – insbesondere in makroökonomischen Stresssituationen. Steigende Zinsen, hartnäckige Inflation und geopolitische Unsicherheiten sorgen dafür, dass sowohl Aktien als auch Anleihen gleichzeitig unter Druck geraten können.

Für Anleger bedeutet das: Der Diversifikationseffekt, der lange als selbstverständlich galt, ist heute weniger verlässlich. Entsprechend wächst das Interesse an zusätzlichen Bausteinen, die ein Portfolio widerstandsfähiger machen könnten.

Ein Blick über den Tellerrand wird notwendig

Vor diesem Hintergrund rücken alternative Anlageklassen stärker in den Fokus. Dazu zählen etwa Rohstoffe, Infrastrukturinvestments oder Private Equity – also Anlageformen, die sich möglichst unabhängig von klassischen Märkten entwickeln sollen.

Das zentrale Ziel bleibt unverändert: Renditequellen zu erschließen, die möglichst geringe oder idealerweise negative Korrelationen zu bestehenden Portfolio-Bestandteilen aufweisen. In diesem Kontext nimmt auch Bitcoin als potenzieller Diversifikator eine immer relevantere Rolle an den Märkten ein – nicht als Ersatz für etablierte Anlageklassen, sondern als ergänzender Baustein.

Bitcoin hat sich als eigenständige Assetklasse etabliert

Bitcoin unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von traditionellen Assets. Das Netzwerk basiert auf einem festen Emissionsplan, wodurch das Angebot langfristig begrenzt ist. Gleichzeitig unterliegt Bitcoin keiner direkten Steuerung durch Zentralbanken oder Regierungen.

Diese Eigenschaften führen dazu, dass sich Bitcoin teilweise unabhängig von klassischen makroökonomischen Einflussfaktoren entwickeln kann. Zwar zeigen kurzfristige Analysen immer wieder Phasen erhöhter Korrelation – etwa mit Technologieaktien –, doch über längere Zeiträume hinweg wird Bitcoin von vielen Marktteilnehmern als eigenständige Anlageklasse betrachtet. Zudem ist die Reputation von Bitcoin als Makro-Asset in den letzten Jahren aufgrund der steigenden Adaption deutlich gewachsen. Die Kryptowährung ist mittlerweile auch unter institutionellen Investoren salonfähig geworden und wird von der Wallstreet aufgrund seiner Eigenschaften als digitales Gold und autonomes Netzwerk geschätzt.

Diese Effekte kann eine Bitcoin-Allokation auf das Portfolio haben

Verschiedene Analysen, unter anderem aus der Research-Abteilung von CoinShares, deuten darauf hin, dass bereits kleine Bitcoin-Allokationen die Struktur eines Portfolios verändern können. Im Fokus steht dabei insbesondere die risikoadjustierte Rendite, häufig gemessen über die Sharpe Ratio. In historischen Betrachtungen zeigte sich, dass Portfolios mit einer geringen Bitcoin-Beimischung teilweise effizienter waren als rein traditionelle Allokationen.

Quelle: CoinShares

In der Analyse ist eine deutlich verbesserte Rendite bei einer nur geringfügig höheren Volatilität zu beobachten, während der maximale Drawdown ebenfalls prozentual niedriger ausfällt als die Steigerung der Rendite.

Ein entscheidender Punkt: Es geht nicht um hohe Gewichtungen. Bereits Allokationen im Bereich von ein bis fünf Prozent können – je nach Zeitraum – einen messbaren positiven Einfluss auf Rendite und Risiko haben. Gleichzeitig bleibt festzuhalten: Diese Effekte sind nicht garantiert und hängen stark vom gewählten Betrachtungszeitraum ab. Bitcoin bleibt ein volatiles Asset.

So könnte eine Umsetzung als Beimischung im Portfolio aussehen

Eine Bitcoin-Beimischung in ein Gesamt-Portfolio kann als Satellitenposition umgesetzt werden. Dies kann über eine geringe Allokation im niedrigen einstelligen Prozentbereich umgesetzt werden, um die Vorteile von Bitcoin in die Gesamtperformance zu integrieren, ohne dabei das Risiko auf ein zu relevantes Maß zu erhöhen. Wichtige Faktoren sind eine klare Definition des Anlagehorizonts für die Position, sowie regelmäßiges Rebalancing, um die Zielgewichtung beizubehalten.

Wichtig bleibt dabei die Einordnung: Bitcoin sollte nicht als dominierender Portfolio-Bestandteil verstanden werden, sondern als taktische Ergänzung. Die hohe Volatilität bleibt ein zentrales Risiko, das in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt werden muss.

ETPs als einfacher Zugang zu Bitcoin

Eine praktische Hürde für viele Anleger liegt im direkten Erwerb von Bitcoin. Themen wie Wallet-Verwaltung, Private Keys oder die Auswahl geeigneter Handelsplattformen stellen insbesondere für klassisch orientierte Investoren eine Einstiegshürde dar.

Eine Alternative bieten börsengehandelte Produkte (ETPs), die die Wertentwicklung von Bitcoin abbilden. Sie lassen sich über reguläre Wertpapierdepots handeln – ähnlich wie Aktien oder ETFs – und integrieren sich damit nahtlos in bestehende Portfolio-Strukturen. Für viele Anleger kann dies sowohl den Zugang deutlich vereinfachen, als auch das Management des Gesamtportfolios weiterhin übersichtlich gestalten, da alles im selben Umfeld stattfindet.

Bitcoin einfach in das Portfolio integrieren mit dem CoinShares Bitcoin ETP

Für Anleger, die Bitcoin als Ergänzung ihres Portfolios in Betracht ziehen, stellt sich neben der strategischen Frage vor allem die praktische: Wie lässt sich die Position effizient umsetzen? Ein Beispiel für ein solches Produkt ist der Bitcoin ETP von CoinShares. Das Produkt ist physisch besichert, das heißt: Die hinterlegten Bitcoins werden tatsächlich gehalten und dienen als Grundlage für die Wertentwicklung.

Für Anleger ergeben sich daraus mehrere Vorteile:

Handelbarkeit über regulierte Börsenplätze

Nahtlose Integration in bestehende Depots

Kein direkter Umgang mit Wallets oder Private Keys erforderlich.

Ein zentraler Vorteil liegt in der Integration in bestehende Wertpapierdepots. Der CoinShares Bitcoin ETP kann wie eine Aktie oder ein ETF über reguläre Börsen gehandelt werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, sich mit der technischen Infrastruktur des Kryptomarktes auseinanderzusetzen. Gerade für Investoren, die bislang ausschließlich in klassische Anlageklassen investiert haben, kann ein solches Produkt den Zugang zu Bitcoin erheblich vereinfachen.

Damit stellt der CoinShares Bitcoin ETP eine mögliche Option dar, um Bitcoin im Rahmen eines klassischen Wertpapierportfolios abzubilden.

Fazit: Diversifikation neu gedacht

Die Grundidee der Diversifikation bleibt unverändert: Risiken streuen, um das Portfolio robuster zu machen. Allerdings verändern sich die verfügbaren Instrumente und Rahmenbedingungen. Während klassische Modelle an ihre Grenzen stoßen, prüfen immer mehr Anleger zusätzliche Anlageklassen. Bitcoin wird in diesem Zusammenhang zunehmend als potenzieller Baustein diskutiert – insbesondere im Hinblick auf kleine, gezielte Beimischungen. Eine zunehmend digitaler werdende Welt stellt neue Anforderungen, die mit neuen Assetklassen wie Bitcoin eine potenzielle Antwort erhalten.

Ob und in welchem Umfang eine Integration sinnvoll ist, hängt letztlich von den individuellen Zielen, dem Risikoprofil und dem Anlagehorizont ab. Die Auseinandersetzung mit der sich rapide ändernden Dynamik an den globalen Finanzmärkten ist für moderne Investoren heute jedoch unverzichtbar geworden.

Mehr Informationen zum CoinShares Bitcoin ETP erfahren Sie direkt beim Anbieter.

* Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister CoinShares. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Alexander Mayer verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.