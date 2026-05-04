Bitcoin stark, DAX mit entscheidenden Marken und Big Tech dominiert – bleibt die Börse bullish?

Die Börsen zeigen sich zum Start in den Mai 2026 in robuster Verfassung: Während der DAX weiter in seiner etablierten Range verharrt und mit den Marken um 24.300 und 24.400 an einer entscheidenden Weggabelung steht, liefern die US-Märkte neue Rekorde. Angetrieben von starken Quartalszahlen dominieren vor allem die Tech-Giganten wie Apple, Amazon und Alphabet das Marktgeschehen. Parallel sorgt auch Bitcoin für Aufsehen, der sich oberhalb von 75.000 US-Dollar stabilisiert und sogar die 80.000er-Marke ins Visier nimmt – ein mögliches Signal für eine neue Krypto-Dynamik.

Doch trotz der positiven Grundstimmung bleiben Risiken präsent: Geopolitische Spannungen rund um die Straße von Hormus sowie neue Handelszölle belasten punktuell, während einzelne Sektoren wie Halbleiter eine zunehmende Rotation zeigen – etwa zwischen Nvidia und Intel. Gleichzeitig treiben massive Investitionen in Cloud und KI die großen Player weiter an und befeuern die Rallye. Die entscheidende Frage bleibt damit: Reichen starke Unternehmenszahlen und Liquidität aus, um die Märkte weiter nach oben zu tragen – oder stehen wir an einem Wendepunkt der aktuellen Hausse?

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