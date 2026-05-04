Welche Folgen hat der OPEC‑Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate? Wie beeinflussen Energiepreise das Wachstum in Europa und den USA? Und wie reagieren Fed und EZB auf den anhaltenden Inflationsdruck?

In Blickpunkt Zins gehen Dr. Thomas Strobel (Investmentstratege der UniCredit Bank GmbH) und Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen bei onemarkets by UniCredit) regelmäßig auf die wichtigsten Entwicklungen rund um Zinsen, Inflation und Notenbanken ein – kompakt, verständlich und mit Blick auf die Implikationen für Anleger:innen.

Jetzt reinschauen und die aktuellen Signale aus Zins- und Geldpolitik einordnen:

Blickpunkt Zins: Iran-Konflikt – Folgen für Wachstum, Inflation und Geldpolitik – YouTube