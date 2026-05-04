@Blocktrainer: Ist der Bitcoin-Zyklus tot? Die neue Realität! | Börse Stuttgart

Wie stabil ist der berühmte Bitcoin-4-Jahres-Zyklus wirklich – und stehen wir gerade vor einem fundamentalen Wandel?



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► Darum geht's im Video:

In diesem Video analysieren Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Roman Reher (@Blocktrainer) die aktuellen Entwicklungen rund um Bitcoin: von Marktzyklen und Psychologie über geopolitische Spannungen bis hin zu regulatorischen Risiken in den USA. Besonders spannend: Welche Rolle spielen große Player wie BlackRock oder MicroStrategy im Markt? Und wie real ist die Gefahr durch Quantencomputer?



Vor 4 Jahren schon – Blocktrainer überzeugt zu Bitcoin: https://www.youtube.com/watch?

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Timestamps:

00:00 ► Einführung & Bitcoin-Rückblick

01:00 ►Der 4-Jahres-Zyklus – Mythos oder Realität?

03:30 ► Marktpsychologie & selbst erfüllende Prophezeiungen

06:00 ► Einfluss von Unternehmen & ETFs auf Bitcoin

08:30 ► US-Politik, Wahlen & Regulierung

11:00 ► Bitcoin im geopolitischen Kontext

13:30 ► Der Bitcoin-Standard erklärt

16:00 ► Stablecoins & neue Geldsysteme

18:30 ► Quantencomputer: echte Gefahr?

21:00 ► Sicherheit, Satoshi & verlorene Coins

24:00 ► Forks, Ideologie & Netzwerkentscheidungen

26:30 ► Zukunft von Bitcoin als globales Geld



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🕐 Das Video wurde am 04.05.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



MicroStrategy

WKN: 722713 | ISIN: US5949724083

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/722713-microstrategy



BlackRock

WKN: 928193 | ISIN: US09247X1019

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/928193-blackrock



JPMorgan Chase

WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850628-jpmorgan-chase