@Blocktrainer: Ist der Bitcoin-Zyklus tot? Die neue Realität! | Börse Stuttgart
Wie stabil ist der berühmte Bitcoin-4-Jahres-Zyklus wirklich – und stehen wir gerade vor einem fundamentalen Wandel?
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► Darum geht's im Video:
In diesem Video analysieren Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Roman Reher (@Blocktrainer) die aktuellen Entwicklungen rund um Bitcoin: von Marktzyklen und Psychologie über geopolitische Spannungen bis hin zu regulatorischen Risiken in den USA. Besonders spannend: Welche Rolle spielen große Player wie BlackRock oder MicroStrategy im Markt? Und wie real ist die Gefahr durch Quantencomputer?
Vor 4 Jahren schon – Blocktrainer überzeugt zu Bitcoin: https://www.youtube.com/watch?
v=ofUVcQOTDYE
Timestamps:
00:00 ► Einführung & Bitcoin-Rückblick
01:00 ►Der 4-Jahres-Zyklus – Mythos oder Realität?
03:30 ► Marktpsychologie & selbst erfüllende Prophezeiungen
06:00 ► Einfluss von Unternehmen & ETFs auf Bitcoin
08:30 ► US-Politik, Wahlen & Regulierung
11:00 ► Bitcoin im geopolitischen Kontext
13:30 ► Der Bitcoin-Standard erklärt
16:00 ► Stablecoins & neue Geldsysteme
18:30 ► Quantencomputer: echte Gefahr?
21:00 ► Sicherheit, Satoshi & verlorene Coins
24:00 ► Forks, Ideologie & Netzwerkentscheidungen
26:30 ► Zukunft von Bitcoin als globales Geld
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🕐 Das Video wurde am 04.05.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
MicroStrategy
WKN: 722713 | ISIN: US5949724083
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BlackRock
WKN: 928193 | ISIN: US09247X1019
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/928193-blackrock
JPMorgan Chase
WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850628-jpmorgan-chase
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