Dax dürfte trotz angespannter Lage stärker starten

Nach dem langen Wochenende knüpft der Dax am Montag zunächst an den starken Donnerstag an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am frühen Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.334 Punkte. Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax mit einer enormen Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt.

Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte er sich um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen. Die Nachrichtenlage bleibt angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

Apple-Zahlen treiben US-Indizes auf Höchststände

Apple hat kurz vor dem Wochenende mit seiner Quartalsbilanz und den Geschäftsaussichten für gute Stimmung an den US-Aktienmärkten gesorgt. Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 setzten am Freitag ihre Rekordjagd fort. In beiden Indizes sind die zuletzt wieder erstarkten Kurse der großen Tech-Konzerne deutlich schwerer gewichtet als im Leitindex Dow Jones Industrial.

Der S&P 500 stieg um rund 0,3 Prozent auf 7.230 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um knapp ein Prozent auf 27.710 Zähler zu. Beide Börsenbarometer erreichten vorübergehend Höchststände. Der Dow Jones Industrial blieb hingegen mit einem Minus von rund 0,3 Prozent und am Ende 49.499 Zählern zurück. Auf Wochensicht bringt es

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.499 - 0,31 Prozent S&P 500 7.230 + 0,29 Prozent Nasdaq 27.710 + 0,94 Prozent

Hormus-Plan stützt Asien-Märkte

Die vage Hoffnung auf Fortschritte für den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus hat die Börsen im asiatisch-pazifischen am Montag teils gestützt. So wollen die USA heute eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormus feststecken. Details sind allerdings nicht bekannt.

Während in Japan und Festlandchina wegen Feiertagen nicht gehandelt wurde, stieg der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong im späten Handel um rund 1,5 Prozent.

Index Punkte Veränderung Hang Seng 26.161 + 1,49 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,37 + 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,03 - 0,004 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,37 - 0,006 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1729 + 0,09 Prozent Dollar in Yen 156,72 - 0,22 Prozent Euro in Yen 183,81 - 0,15 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 107,88 USD - 0,29 USD WTI 101,43 USD - 0,51 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT AIXTRON AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 39 EUR

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 55 (32) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 21 (20) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 27,50 (25) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 110 (115) EUR - 'BUY'

- WDH/BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 0,55 (0,34) EUR - 'HOLD'

- WDH/DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 43 (41) EUR - 'HOLD'

(mit Material von dpa-AFX)

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