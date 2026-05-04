Dax höher erwartet - Iran und Zölle im Blick
Frankfurt, 04. Mai (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Starke Firmenbilanzen hatten den deutschen Leitindex am Donnerstag vor dem langen Wochenende um 1,4 Prozent auf 24.292,38 Punkte nach oben getrieben. Auch de Wall Street schloss höher.
In der neuen Woche geht die Hängepartie um einen Friedensschluss im Iran-Krieg weiter. Der Iran hat nach eigenen Angaben eine Antwort aus Washington auf seinen jüngsten Friedensplan erhalten. Das iranische Staatsfernsehen berichtete am Sonntag, die Rückmeldung werde nun geprüft. US-Präsident Donald Trump hatte jedoch bereits am Samstag erklärt, er könne sich nicht vorstellen, dass der iranische Vorschlag akzeptabel sei.
Zudem hat Trump angekündigt, dass festsitzende Schiffe aus neutralen Ländern von den USA ab Montag durch die Straße von Hormus geleitet werden. Ob dies wirklich gelingen werde, "ist aktuell offen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.
Bei den Unternehmen steht die Autoindustrie im Rampenlicht. Trump hat angekündigt, die Zölle auf Importe von Fahrzeugen aus der EU ab kommender Woche von 15 auf 25 Prozent zu erhöhen.
Zudem sollen die Aktionäre von UniCredit in einer außerordentlichen virtuellen Hauptversammlung den Weg frei machen für das freiwillige Übernahmeangebot für die Commerzbank.
Bei den Konjunkturdaten warten Anleger unter anderem auf das Barometer der Beratungsfirma Sentix für Mai. Im Fokus stehen zudem die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie im Euroraum im April sowie die US-Auftragseingänge für März.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am Donnerstag
Dax 24.292,38
EuroStoxx50 5.881,51
EuroStoxx50-Future 5.840,00
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Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am Freitag Prozent
Dow Jones 49.499,27 -0,3%
Nasdaq
S&P 500 7.230,12 +0,3%
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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Montag Uhr Prozent
Nikkei Kein Handel
Shanghai Kein Handel
Hang Seng 26.218,26 +1,7%
(Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)