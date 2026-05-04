Dax kaum bewegt - Iran-Hängepartie im Fokus

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 04. ⁠Mai (Reuters) - Angesichts der anhaltenden Nahost-Sorgen hat der Dax seine vorbörslichen Gewinne am Montag nicht halten können. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung kaum verändert bei 24.274,50 Punkten. Das iranische Militär hat ‌die US-Streitkräfte vor einem Einsatz in der Straße von Hormus gewarnt. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, dass festsitzende Schiffe aus ⁠neutralen Ländern ⁠von den USA ab Montag durch die Straße von Hormus geleitet werden sollen.

Die Ölpreise stiegen nach der Reaktion Irans um rund ein Prozent, nachdem sie am früheren Morgen in etwa genauso viel verloren hatten. "Anleger schöpfen kurzfristig Kraft aus dem ‌Umstand, dass der Ölpreis zuletzt zwar ‌bis auf 120 Dollar anstieg, diese seit Kriegsbeginn gültige Preisgrenze aber nicht nach oben durchschritten hat", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank. "Ein ⁠Pendeln des Preises zwischen 100 und 120 Dollar scheinen die ‌Märkte zu akzeptieren."

Im Fokus steht auch ⁠der jüngste Friedensvorschlag Irans. Das iranische Staatsfernsehen berichtete am Sonntag, die Antwort der USA auf den 14-Punkte-Plan werde in Teheran geprüft. Trump hatte jedoch am Samstag erklärt, ‌er könne sich nicht vorstellen, ⁠dass der iranische Vorschlag akzeptabel ⁠sei.

Im Fokus bei den Einzelwerten stand die Automobilindustrie. Die Titel von BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen gaben zwischen einem und 1,5 Prozent nach. Die ex Dividende gehandelten Papiere von Continental büßten vier Prozent ein. Der US-Präsident kündigte am Freitag eine Anhebung der US-Zölle auf Autos und Lkw aus der EU von 15 auf 25 Prozent an.

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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