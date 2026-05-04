Devisen: Euro bleibt über 1,17 US-Dollar - Sentix-Index im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag über 1,17 US-Dollar gehalten. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1726 Dollar und damit auf dem Niveau von Freitagabend. Wegen des Feiertags am 1. Mai hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1702 (Mittwoch: 1,1706) Dollar festgesetzt.

Nach der turbulenten Vorwoche mit vielen Notenbank-Sitzungen und Konjunkturdaten richten sich die Blicke am Montag zunächst auf Daten zur Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone und in wichtigen Mitgliedsländern. Dabei handelt es sich zum Teil aber nur um zweite Schätzungen.

Laut den Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist am Vormittag auch das von dem Analyse-Institut Sentix erhobene Investorenvertrauen einen Blick wert. Dabei handele es sich um die erste Umfrage unter Finanzmarktteilnehmern des laufenden Monats.

Im März und April sei der Index unter dem Eindruck des Nahost-Kriegs, der Blockade der Straße von Hormus und der deutlich gestiegenen Energiepreise regelrecht eingebrochen. Im Mai könnte es zu einem erneuten Rückgang gekommen sein, denn der Konflikt ist noch nicht beigelegt und die Zuversicht habe zuletzt auch wieder nachgelassen./la/jsl/zb