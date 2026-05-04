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Dividendenkalender heute, 04.05.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 04. Mai 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
ATOSS SoftwareEndgültiges ex-Dividenden Datum
BASFEndgültiges ex-Dividenden Datum
BE SemiconductorEndgültiges Dividenden Datum
BlackstoneVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Campbell's Co.Vierteljährliches Dividenden Datum
CitigroupVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ContinentalEndgültiges ex-Dividenden Datum
DanoneEndgültiges ex-Dividenden Datum
KINDER MORGANVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Knorr-BremseEndgültiges ex-Dividenden Datum
L'OrealEndgültiges Dividenden Datum
MultitudeEndgültiges Dividenden Datum
OPAPSonder-Dividenden Datum
RWEEndgültiges ex-Dividenden Datum
ScorEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BASF
RWE
Continental
ATOSS Software
L'Oreal
Blackstone
Danone
OPAP
Citigroup
Scor
BE Semiconductor
Knorr-Bremse
KINDER MORGAN
Campbell's Co.
Multitude

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