Emirate: Großbrand nach iranischem Drohnenangriff

ABU DHABI (dpa-AFX) - In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Behördenangaben zufolge nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen ist eine Industriezone der Hafenstadt Fudschaira, wie das Medienbüro der Küstenstadt berichtete./arb/DP/jha