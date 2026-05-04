Emirate: Großbrand nach iranischem Drohnenangriff
dpa-AFX · Uhr
ABU DHABI (dpa-AFX) - In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Behördenangaben zufolge nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand ausgebrochen. Betroffen ist eine Industriezone der Hafenstadt Fudschaira, wie das Medienbüro der Küstenstadt berichtete./arb/DP/jha
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