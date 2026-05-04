EQS-Adhoc: LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben

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EQS-Ad-hoc: LS telcom AG / Schlagwort(e): Sonstiges
LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben

04.05.2026 / 17:28 CET/CEST
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LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben

Lichtenau, 04.05.2026 – Mit großer Trauer gibt die LS telcom AG bekannt, dass Herr Dr. Winfried Holtermüller, der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, unerwartet verstorben ist.

Bis zur Wahl eines Nachfolgers wird der Aufsichtsrat kommissarisch vom stellvertretenden Vorsitzenden, Prof. Dr. Winfried Lieber, geleitet.

Kontakt:

Katrin Bleich

Investor Relations

IR@LStelcom.com

Fon: +49 7227 9535-600

Fax: +49 7227 9535-605

Ende der Insiderinformation

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LS telcom AG
Im Gewerbegebiet 31-33
77839 Lichtenau
Deutschland
Telefon:+49 (0)7227 / 9535 - 600
Fax:+49 (0)7227 / 9535 - 605
E-Mail:IR@LStelcom.com
Internet:www.LStelcom.com
ISIN:DE0005754402
WKN:575440
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2320890
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2320890 04.05.2026 CET/CEST

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