EQS-Adhoc: LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben

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LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben



04.05.2026 / 17:28 CET/CEST

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LS telcom AG: Aufsichtsratsvorsitzender der LS telcom AG verstorben

Lichtenau, 04.05.2026 – Mit großer Trauer gibt die LS telcom AG bekannt, dass Herr Dr. Winfried Holtermüller, der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, unerwartet verstorben ist.

Bis zur Wahl eines Nachfolgers wird der Aufsichtsrat kommissarisch vom stellvertretenden Vorsitzenden, Prof. Dr. Winfried Lieber, geleitet.

Kontakt:

Katrin Bleich

Investor Relations

IR@LStelcom.com

Fon: +49 7227 9535-600

Fax: +49 7227 9535-605

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LS telcom AG Im Gewerbegebiet 31-33 77839 Lichtenau Deutschland Telefon: +49 (0)7227 / 9535 - 600 Fax: +49 (0)7227 / 9535 - 605 E-Mail: IR@LStelcom.com Internet: www.LStelcom.com ISIN: DE0005754402 WKN: 575440 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2320890

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