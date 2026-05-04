EQS-Adhoc: SOWITEC group GmbH und der Gemeinsame Vertreter schließen Stundungsvereinbarung über Teilrückzahlung für Anleihe 2018/2026

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SOWITEC group GmbH und der Gemeinsame Vertreter schließen Stundungsvereinbarung über Teilrückzahlung für Anleihe 2018/2026



04.05.2026 / 12:40 CET/CEST

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SOWITEC group GmbH und der Gemeinsame Vertreter schließen Stundungsvereinbarung über Teilrückzahlung für Anleihe 2018/2026



Sonnenbühl, 4. Mai 2026 – Die SOWITEC group GmbH und Herr Dr. Marc Liebscher als Gemeinsamer Vertreter der 8 % Anleihe 2018/2026 (ISIN: DE000A2NBZ21) haben eine Stundungsvereinbarung über einen Teilbetrag einer für den 8. Mai 2026 vorgesehenen Teilrückzahlung geschlossen. Demnach stundet der Gemeinsamer Vertreter der Gesellschaft von dem am 8. Mai 2026 fälligen Rückzahlungsbetrag in Höhe von EUR 2.290.200,00 einen Teilbetrag in Höhe von EUR 1.526.600,00 bis zum 25. September 2026 unter gewissen aufschiebenden und auflösenden Bedingungen. Die verbleibende Teilrückzahlung in Höhe von EUR 763.400,00 wird bis zum 8. Mai 2026 geleistet. Die Stundung durch den Gemeinsamen Vertreter steht im Einklang mit dem entsprechenden Ermächtigungsbeschluss der Anleihegläubigerversammlung vom 8. Oktober 2025.

Mitteilende Person:

Frank Hummel (CEO)

SOWITEC group GmbH



Kontakt:

Frank Hummel

SOWITEC group GmbH

07128 38 08-20

frank.hummel@sowitec.com

Frank Ostermair, Linh Chung

IR4value GmbH

0211 17 80 47-20

linh.chung@ir4value.de

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