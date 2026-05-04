EQS-Adhoc: SOWITEC group GmbH und der Gemeinsame Vertreter schließen Stundungsvereinbarung über Teilrückzahlung für Anleihe 2018/2026

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
SOWITEC group GmbH und der Gemeinsame Vertreter schließen Stundungsvereinbarung über Teilrückzahlung für Anleihe 2018/2026

04.05.2026 / 12:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SOWITEC group GmbH und der Gemeinsame Vertreter schließen Stundungsvereinbarung über Teilrückzahlung für Anleihe 2018/2026

Sonnenbühl, 4. Mai 2026 – Die SOWITEC group GmbH und Herr Dr. Marc Liebscher als Gemeinsamer Vertreter der 8 % Anleihe 2018/2026 (ISIN: DE000A2NBZ21) haben eine Stundungsvereinbarung über einen Teilbetrag einer für den 8. Mai 2026 vorgesehenen Teilrückzahlung geschlossen. Demnach stundet der Gemeinsamer Vertreter der Gesellschaft von dem am 8. Mai 2026 fälligen Rückzahlungsbetrag in Höhe von EUR 2.290.200,00 einen Teilbetrag in Höhe von EUR 1.526.600,00 bis zum 25. September 2026 unter gewissen aufschiebenden und auflösenden Bedingungen. Die verbleibende Teilrückzahlung in Höhe von EUR 763.400,00 wird bis zum 8. Mai 2026 geleistet. Die Stundung durch den Gemeinsamen Vertreter steht im Einklang mit dem entsprechenden Ermächtigungsbeschluss der Anleihegläubigerversammlung vom 8. Oktober 2025.

Mitteilende Person:
Frank Hummel (CEO)
SOWITEC group GmbH

Kontakt:
Frank Hummel
SOWITEC group GmbH
07128 38 08-20
frank.hummel@sowitec.com

Frank Ostermair, Linh Chung
IR4value GmbH
0211 17 80 47-20
linh.chung@ir4value.de

Ende der Insiderinformation

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SoWiTec group GmbH
Löherstraße 24
72820 Sonnenbühl
Deutschland
Telefon:+49 (0) 7128 3808-0
Fax:+49 (0) 7128 3808-38
E-Mail:info@sowitec.com
Internet:www.sowitec.com
ISIN:DE000A2NBZ21, DE000A30V6L2
WKN:A2NBZ2 , A30V6L
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2319912
Ende der MitteilungEQS News-Service

2319912 04.05.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 04.05.2026
Dax startet mit leichten Gewinnen - Zölle belasten Autowerteheute, 07:53 Uhr · onvista
Dax Logo
Öl-, Gas- und Chemiekonzern
Nahost-Krise drückt OMV-Ergebnis30. Apr. · Reuters
OMV-Logo-Säule
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibtgestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO ein29. Apr. · onvista
Alle Premium-News