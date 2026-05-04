EQS-AFR: Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Branicks Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



04.05.2026 / 11:48 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Branicks Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026

Ort:

https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026

Ort:

https://branicks.com/en/ir/financial-reports/

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Branicks Group AG Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.branicks.com

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