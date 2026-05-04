EQS-CMS: Allgeier SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: ALLGEIER SE / Allgeier SE / Aktienrückkauf – 20. Zwischenmeldung und Schlussmeldung

Allgeier SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



04.05.2026 / 16:26 CET/CEST

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Allgeier SE:Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Allgeier SE / Aktienrückkauf – 20. Zwischenmeldung und Schlussmeldung

München, den 04. Mai 2026 – Die Allgeier SE hat im Zeitraum vom 19. Dezember 2025 bis einschließlich zum 30. April 2026 insgesamt 456.905 Stückaktien der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben. Mit Bekanntmachung vom 19. Dezember 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 19. Dezember 2025 mitgeteilt.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 27. April 2026 bis einschließlich zum 30. April 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Gesamtpreis (EUR) 27. April 2026 2.997 16,7498 50.199,15 28. April 2026 2.916 16,5500 48.259,80 29. April 2026 2.886 16,6552 48.066,91 30. April 2026 2.771 16,4000 45.444,40 Gesamt: 11.570 16,5921 191.970,26



Das Aktienrückkaufprogramm wurde mit dem 30. April 2026 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs seit dem 19. Dezember 2025 bis einschließlich zum 30. April 2026 durch die Allgeier SE erworbenen Aktien beläuft sich auf 456.905 Stückaktien. Dies entspricht einem Anteil von rund 3,97 % des derzeitigen Grundkapitals der Allgeier SE. Der durchschnittlich gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug EUR 19,0509. Insgesamt wurden Aktien in einem Gesamtvolumen von EUR 8.704.448,92 (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.allgeier.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der Allgeier SE erfolgte durch eine von der Allgeier SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ALLGEIER SE Montgelasstr. 14 81679 München Deutschland Internet: http://www.allgeier.com

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