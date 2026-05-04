EQS-CMS: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen



04.05.2026 / 16:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Geplante Veräußerung von eigenen Aktien im Rahmen des Aktienoptionsprogramms vom 30.06.2023

Wien, am 04.05.2026

Veröffentlichung gemäß § 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm § 5 VeröffentlichungsV 2018 und 4.1.1.(14) des Euronext Athens Rulebook

Wie bereits am 22.04.2026 angekündigt wird die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) vorbehaltlich der für den 06.05.2026 erwarteten Erteilung der Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt 448.799 Stück eigene Aktien der Gesellschaft an die folgenden Mitglieder des Vorstands und eine leitende Angestellte der Gesellschaft bzw ihrer Tochterunternehmen übertragen, um ihre Verpflichtungen aus dem Aktienoptionsprogramm, welches vom Aufsichtsrat am 30.06.2023 genehmigt wurde, (teilweise) zu erfüllen: Emmanouil Kontos (Vorsitzender des Vorstands und Group CEO, 170.971 Aktien), Jon Neeras (Executive Vice President Western Europe, UK, Nordics and Americas, 170.971 Aktien) und Markus Kirchmayr (Group CFO, 85.485 Aktien). Weiter sollen 21.372 Aktien an eine leitende Angestellte einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft übertragen werden.

Diese Übertragung basiert auf der entsprechenden Ermächtigung, welche von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 24.06.2025 erteilt wurde, dem entsprechenden Beschluss des Vorstands vom 22.04.2026, dem am 06.05.2026 zu fassenden Beschluss des Aufsichtsrats sowie dem Bericht gemäß § 65 Abs 1b iVm § 153 Abs 4 AktG iVm § 159 Abs 2 Z 3 letzter Satz AktG und § 119 Abs 9 BörseG 2018 vom 22.04.2026.

Gemäß § 5 Abs 2 VeröffentlichungsV 2018 iVm § 119 Abs 9 BörseG 2018 gibt die Gesellschaft daher Folgendes bekannt:

Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung gemäß § 65 Abs 1b AktG: 24.06.2025. Tag und Art der Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses: 24.06.2025, elektronisch gemäß § 3 Abs 1 VeröffentlichungsV 2018 iVm § 119 Abs 9 BörseG 2018 und via ATHEX (nunmehr: Euronext Athens) gemäß 4.1.1.(14) des ATHEX (nunmehr: Euronext Athens) Rulebooks sowie auf der Website der Gesellschaft (https://www.austriacard.com/hauptversammlung > ordentliche Hauptversammlung 2025). Beginn und voraussichtliche Dauer der Veräußerung: Die Übertragung der Aktien in Verbindung mit dem Aktienoptionsprogramm vom 30.06.2023 wird am oder kurz nach dem 07.05.2026 erfolgen. Aktiengattung, auf die sich die Veräußerung bezieht: Nennbetragslose, auf Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft. Beabsichtigtes Volumen (Stücke) und Anteil der zu übertragenden eigenen Aktien am Grundkapital: 448.799 nennbetragslose, auf Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft, entsprechend einer Beteiligung von rund 1,23% des Grundkapitals der Gesellschaft. Höchster und niedrigster zu erzielender Gegenwert je Aktie: Keiner. In Übereinstimmung mit den Bedingungen des Aktienoptionsprogramms vom 30.06.2023 erfolgt die Übertragung der Aktien ohne Gegenleistung. Art und Zweck der Veräußerung eigener Aktien: Außerbörsliche (over-the-counter) Übertragung zum Zweck der (teilweisen) Erfüllung der Verpflichtungen der Gesellschaft aus Aktienoptionsprogramm, welches vom Aufsichtsrat am 30.06.2023 genehmigt wurde gegenüber drei Vorstandsmitgliedern und einer leitenden Angestellten einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft. Allfällige Auswirkung der Übertragung auf die Börsenzulassung der Aktien: Keine. Anzahl und Aufteilung auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnen Organmitglieder der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens: Emmanouil Kontos (Vorsitzender des Vorstands und Group CEO, 170.971 Aktien), Jon Neeras (Executive Vice President Western Europe, UK, Nordics and Americas, 170.971 Aktien) und Markus Kirchmayr (Group CFO, 85.485 Aktien), sowie eine leitende Angestellte einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft (21.372 Aktien).

Gemäß § 7 VeröffentlichungsV 2018 und Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 sowie der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 wird die Anzahl der übertragenen Aktien auf der Website der Gesellschaft (https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/press-releases-ac/ > Share buy-back program – Aktienrückkaufprogramm > 2026 Veräußerung eigener Aktien // Disposal of own shares) und via Euronext Athens veröffentlicht.

Gemäß § 5 Abs 4 VeröffentlichungsV 2018 werden allfällige Änderungen der beabsichtigen Veräußerung eigener Aktien (§ 6 VeröffentlichungsV 2018) sowie die Veröffentlichung der im Rahmen der Übertragung eigener Aktien durchgeführten Transaktionen (§ 7 VeröffentlichungsV 2018) auf der Website der Gesellschaft (https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/press-releases-ac/ > Share buy-back program – Aktienrückkaufprogramm > 2026 Veräußerung eigener Aktien // Disposal of own shares) and via Euronext Athens veröffentlicht.

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.

Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8

1230 Wien

Österreich

Kontaktperson: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT): +43 (1) 61065 - 357

Tel. (GR): +30 210 6697 860

E-Mail: investors@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

ISIN(s): AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market)

Euronext Athen (Main Market)