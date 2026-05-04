EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



04.05.2026 / 11:45 CET/CEST

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Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 26. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 27. April 2026 bis 30. April 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 3.429.529 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz 27.04.2026 586.786 €49,6903 XETR 27.04.2026 204.614 €49,6753 CEUX 28.04.2026 654.668 €49,3499 XETR 28.04.2026 165.838 €49,3543 CEUX 29.04.2026 731.529 €48,9520 XETR 29.04.2026 273.708 €48,6911 CEUX 30.04.2026 676.546 €48,9413 XETR 30.04.2026 135.840 €49,1178 CEUX

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:

https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 30. April 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 21.704.211 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 04. Mai 2026

Mercedes-Benz Group AG

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG Mercedesstrasse 120 70372 Stuttgart Deutschland Internet: https://group.mercedes-benz.com

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