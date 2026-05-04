EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



04.05.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 13.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 27. April 2026 bis einschließlich 28. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 114.300 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 27.04.2026 610 0,00% 73,8689 45.060 AQEU 27.04.2026 14.879 0,01% 73,9250 1.099.930 CEUX 27.04.2026 768 0,00% 73,8720 56.734 TQEX 27.04.2026 29.043 0,02% 73,9322 2.147.213 XETA 28.04.2026 4.445 0,00% 73,8544 328.283 AQEU 28.04.2026 20.120 0,01% 73,8138 1.485.134 CEUX 28.04.2026 5.555 0,00% 73,8245 410.095 TQEX 28.04.2026 38.880 0,03% 73,8208 2.870.153 XETA Gesamt 114.300 0,08% 73,8635 8.442.601

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 28. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.020.079Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Die Aktienrückkäufe pausieren planmäßig im Zeitraum vom 29.04.26 bis 11.05.2025 (einschließlich) - das entspricht jeweils einer Woche vor und nach der Hauptversammlung des Unternehmens am 06.05.2026.

Holzminden, 4.Mai 2026

Symrise AG

Der Vorstand

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com

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