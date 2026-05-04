EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

04.05.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 13.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 27. April 2026 bis einschließlich 28. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 114.300 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
27.04.20266100,00%73,868945.060AQEU
27.04.202614.8790,01%73,92501.099.930CEUX
27.04.20267680,00%73,872056.734TQEX
27.04.202629.0430,02%73,93222.147.213XETA
28.04.20264.4450,00%73,8544328.283AQEU
28.04.202620.1200,01%73,81381.485.134CEUX
28.04.20265.5550,00%73,8245410.095TQEX
28.04.202638.8800,03%73,82082.870.153XETA
Gesamt114.3000,08%73,86358.442.601 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 28. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf2.020.079Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Die Aktienrückkäufe pausieren planmäßig im Zeitraum vom 29.04.26 bis 11.05.2025 (einschließlich) - das entspricht jeweils einer Woche vor und nach der Hauptversammlung des Unternehmens am 06.05.2026.

Holzminden, 4.Mai 2026

Symrise AG

Der Vorstand

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
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