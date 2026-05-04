EQS-DD: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Pia Bockholt, Verpfändung von 628.098 Aktien im Rahmen eines Kreditgeschäfts der Gesellschaft

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.05.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Pia
Nachname(n): Bockholt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Matthias
Nachname(n): Bockholt
Position: Gesellschafter der Komplementärin der ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) LEI
529900BCUIZZOY4FXQ88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005760029

b) Art des Geschäfts
Verpfändung von 628.098 Aktien im Rahmen eines Kreditgeschäfts der Gesellschaft

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
29.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Internet: https://www.aboenergy.com/

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104588  04.05.2026 CET/CEST

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