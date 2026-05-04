EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, Unentgeltlicher Erwerb von 3.801.214 Stückaktien der ATOSS Software SE durch Einlage in die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG im Rahmen ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.05.2026 / 12:43 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AOB Portfolio One GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas F.J. Nachname(n): Obereder Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Unentgeltlicher Erwerb von 3.801.214 Stückaktien der ATOSS Software SE durch Einlage in die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG im Rahmen einer gruppeninternen Umstrukturierung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

01.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ATOSS Software SE Rosenheimer Str. 141 h 81671 München Deutschland Internet: www.atoss.com

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