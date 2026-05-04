EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, Unentgeltlicher Erwerb von 3.801.214 Stückaktien der ATOSS Software SE durch Einlage in die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG im Rahmen ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.05.2026 / 12:43 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|AOB Portfolio One GmbH & Co. KG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ATOSS Software SE
b) LEI
|529900Q9G9280ADNOA39
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
|Unentgeltlicher Erwerb von 3.801.214 Stückaktien der ATOSS Software SE durch Einlage in die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG im Rahmen einer gruppeninternen Umstrukturierung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|01.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104600 04.05.2026 CET/CEST
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