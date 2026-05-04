EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Christa Andresky, Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung ('Long Term Incentive Plan I') übertragen. ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.05.2026 / 17:52 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christa
|Nachname(n):
|Andresky
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HOCHTIEF Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900Y25S8NZIYTT924
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006070006
b) Art des Geschäfts
|Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung ('Long Term Incentive Plan I') übertragen. Der Nettobetrag (nach gezahlten Steuern) des 'Long Term Incentive Plan I' wurde in Aktien der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, mit einer Sperrfrist von 3 Jahren übertragen.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|457,20 EUR
|117.043,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|457,20 EUR
|117.043,20 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HOCHTIEF Aktiengesellschaft
|Alfredstraße 236
|45133 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.hochtief.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104616 04.05.2026 CET/CEST