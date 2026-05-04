EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Christa Andresky, Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung ('Long Term Incentive Plan I') übertragen. ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.05.2026 / 17:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christa
Nachname(n):Andresky

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HOCHTIEF Aktiengesellschaft

b) LEI

529900Y25S8NZIYTT924 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006070006

b) Art des Geschäfts

Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung ('Long Term Incentive Plan I') übertragen. Der Nettobetrag (nach gezahlten Steuern) des 'Long Term Incentive Plan I' wurde in Aktien der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, mit einer Sperrfrist von 3 Jahren übertragen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
457,20 EUR117.043,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
457,20 EUR117.043,20 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Alfredstraße 236
45133 Essen
Deutschland
Internet:www.hochtief.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

104616 04.05.2026 CET/CEST

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