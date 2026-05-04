EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Juan Santamaria Cases, Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung ('LongTerm Incentive Plan I') ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



04.05.2026 / 17:51 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Juan Nachname(n): Santamaria Cases

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HOCHTIEF Aktiengesellschaft

b) LEI

529900Y25S8NZIYTT924

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006070006

b) Art des Geschäfts

Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung ('LongTerm Incentive Plan I') übertragen. Der Nettobetrag (nach gezahlten Steuern) des 'Long Term Incentive Plan I' wurde in Aktien der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen, mit einer Sperrfrist von 3 Jahren übertragen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 457,20 EUR 595.731,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 457,20 EUR 595.731,60 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft Alfredstraße 236 45133 Essen Deutschland Internet: www.hochtief.de

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