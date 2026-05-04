EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Martina Steffen, Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung (LongTerm Incentive Compensation Plan) mit ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.05.2026 / 17:50 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Martina
|Nachname(n):
|Steffen
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HOCHTIEF Aktiengesellschaft
b) LEI
|529900Y25S8NZIYTT924
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006070006
b) Art des Geschäfts
|Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung (LongTerm Incentive Compensation Plan) mit einer Sperrfrist von 3 Jahren übertragen. Die Transaktion ist über ein Gemeinschaftsdepot abgewickelt worden.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|457,20 EUR
|286.664,40 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|457,20 EUR
|286.664,40 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HOCHTIEF Aktiengesellschaft
|Alfredstraße 236
|45133 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.hochtief.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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