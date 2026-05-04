EQS-News: Einladung: NuWays Digital Defence Day am 19.05.2026
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Einladung: NuWays Digital Defence Day am 19.05.2026
04.05.2026 / 14:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Wir laden Sie herzlich zum
ersten NuWays Digital Defence Day am 19. Mai 2026
ein. Führende europäische Defence-Unternehmen geben Einblicke in ihre Entwicklung und stehen im Anschluss für Fragen in Live-Q&A-Sessions zur Verfügung.
Jedes Unternehmen erhält einen eigenen Slot, um seine Wachstumsstory vorzustellen und zentrale strategische sowie operative Entwicklungen zu beleuchten, die den Defence-Sektor vorantreiben.
Teilnehmende Unternehmen:
MilDef | TKMS | Bittium | CEOTRONICS AG | Ovzon | Steyr Motors
Datum:
19. Mai 2026, 09:00 – 17.00 Uhr
Format:
Online
Sprache:
Englisch
Agenda:
09:00 – 09:45 Uhr
MilDef Group AB
- SE0016074249
10:00 – 10:45 Uhr
TKMS AG & Co. KGaA
- DE000TKMS001
11:00 – 11:45 Uhr
Bittium Oyj
- FI0009007264
13:00 – 13:45 Uhr
CEOTRONICS AG
- DE0005407407
14:00 – 14:45 Uhr
Ovzon AB
- SE0010948711
16:00 – 16:45 Uhr
Steyr Motors AG
- AT0000A3FW25
Bitte melden Sie sich über den Link
https://platform.nuways-ag.com/e/defence-day
an.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Fragen & Kontakt:
Bei Fragen zur Teilnahme oder weiteren Informationen melden Sie sich gerne direkt bei:
Simon F. Keller -
Julius Neittamo -
Über NuWays:
NuWays AG ist eine unabhängige Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf Small & Mid Caps. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Equity Research, Corporate Access, ECM und Equity Story Advisory begleitet NuWays Unternehmen entlang des gesamten Kapitalmarktzyklus – mit direktem Zugang zu über 4.000 institutionellen und privaten Investoren aus Europa. Die Mission: Emittenten und Investoren auf Augenhöhe zusammenbringen – für mehr Transparenz und Sichtbarkeit im Kapitalmarkt.
04.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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