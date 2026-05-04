EQS-News: Einladung: NuWays Digital Defence Day am 19.05.2026

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Einladung: NuWays Digital Defence Day am 19.05.2026



04.05.2026 / 14:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wir laden Sie herzlich zum

ersten NuWays Digital Defence Day am 19. Mai 2026

ein. Führende europäische Defence-Unternehmen geben Einblicke in ihre Entwicklung und stehen im Anschluss für Fragen in Live-Q&A-Sessions zur Verfügung.

Jedes Unternehmen erhält einen eigenen Slot, um seine Wachstumsstory vorzustellen und zentrale strategische sowie operative Entwicklungen zu beleuchten, die den Defence-Sektor vorantreiben.

Teilnehmende Unternehmen:

MilDef | TKMS | Bittium | CEOTRONICS AG | Ovzon | Steyr Motors

Datum:

19. Mai 2026, 09:00 – 17.00 Uhr

Format:

Online

Sprache:

Englisch

Agenda:

09:00 – 09:45 Uhr

MilDef Group AB

- SE0016074249

10:00 – 10:45 Uhr

TKMS AG & Co. KGaA

- DE000TKMS001

11:00 – 11:45 Uhr

Bittium Oyj

- FI0009007264

13:00 – 13:45 Uhr

CEOTRONICS AG

- DE0005407407

14:00 – 14:45 Uhr

Ovzon AB

- SE0010948711

16:00 – 16:45 Uhr

Steyr Motors AG

- AT0000A3FW25

Bitte melden Sie sich über den Link

https://platform.nuways-ag.com/e/defence-day

an.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Fragen & Kontakt:

Bei Fragen zur Teilnahme oder weiteren Informationen melden Sie sich gerne direkt bei:

Simon F. Keller -

simon.keller@nuways-ag.com

Julius Neittamo -

julius.neittamo@nuways-ag.com

Über NuWays:

NuWays AG ist eine unabhängige Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf Small & Mid Caps. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Equity Research, Corporate Access, ECM und Equity Story Advisory begleitet NuWays Unternehmen entlang des gesamten Kapitalmarktzyklus – mit direktem Zugang zu über 4.000 institutionellen und privaten Investoren aus Europa. Die Mission: Emittenten und Investoren auf Augenhöhe zusammenbringen – für mehr Transparenz und Sichtbarkeit im Kapitalmarkt.

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