EQS-News: EPH Group AG startet Handel auf XETRA

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EPH Group AG startet Handel auf XETRA



04.05.2026 / 09:49 CET/CEST

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Börsenhandel seit dem 04. Mai 2026 auch über eine der wichtigsten elektronischen Plattformen Europas

Ausbau der Kapitalmarktpräsenz und Erhöhung der Attraktivität für internationale Investoren

Stärkung der Liquidität und Handelbarkeit der Aktie

Wien/Frankfurt – Die EPH Group AG hat heute den Handel ihrer Aktien auf XETRA aufgenommen. Mit der Einbeziehung in das elektronische Handelssystem der Deutsche Börse erschließt sich das Unternehmen einen der zentralen Handelsplätze Europas und verbessert gezielt die Zugänglichkeit seiner Aktie für Investoren weltweit.

Die Aufnahme in den XETRA-Handel unterstreicht die konsequente Weiterentwicklung der EPH Group AG hin zu einem kapitalmarktorientierten Wachstumsunternehmen und stärkt ihre Präsenz am internationalen Kapitalmarkt.

Im operativen Fokus steht der Aufbau eines diversifizierten Portfolios hochwertiger Hotel- und Resortprojekte im Premium- und Luxussegment in attraktiven europäischen Destinationen. Dabei kombiniert die Gesellschaft Projektentwicklung, strukturierte Finanzierung und Partnerschaften mit internationalen Hotelbetreibern, um renditestarke Tourismusimmobilien zu realisieren und langfristig zu skalieren.

Ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist das „Land-for-Equity“-Modell. Dabei werden Grundstücke und Projekte ganz oder teilweise gegen eigene Aktien erworben. Dies ermöglicht eine kapitaleffiziente Sicherung von Projekten und stärkt gleichzeitig die Eigenkapitalbasis des Unternehmens.

„Die Einbeziehung unserer Aktie in den XETRA-Handel ist ein konsequenter Schritt, um unsere Kapitalmarktpräsenz deutlich zu erweitern“, sagt Alexander Lühr, CEO der EPH Group AG. „In Kombination mit der geplanten Kapitalerhöhung schaffen wir die Grundlage, unsere Wachstumsstrategie weiter zu beschleunigen und neue Investorenkreise zu erschließen.“

Durch die Notierung auf XETRA profitieren Anleger von einer verbesserten Handelbarkeit der Aktie sowie einer erhöhten Sichtbarkeit im internationalen Kapitalmarktumfeld. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Aktie stärker in den Fokus institutioneller und internationaler Investoren rückt.

Die EPH Group AG führt derzeit eine Barkapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte bestehender Aktionärinnen und Aktionäre durch. Dabei sollen bis zu 142.858 neue, auf Inhaber lautende Stückaktien zu einem Angebotspreis von EUR 72,00 je Aktie ausgegeben werden, was einem maximalen Bruttoemissionsvolumen von rund EUR 10,3 Mio. entspricht (ISIN: AT0000A34DM3; WKN: A3EGG4). Die Bezugsfrist für bestehende Aktionäre läuft noch bis zum 20. Mai 2026; nicht im Rahmen der Bezugsrechte gezeichnete Aktien können anschließend im Zuge eines öffentlichen Angebots während der Zeichnungsfrist vom 21. Mai bis 26. Juni 2026 (12:00 Uhr) erworben werden.

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Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen befindet sich im Aufbau eines diversifizierten Portfolios renditestarker Hotel- und Resort-Projekte im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

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