EQS-News: Fourcore Tech Finance Ltd.: Gläubiger beschließen Änderungen der Anleihebedingungen

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Fourcore Tech Finance Ltd.: Gläubiger beschließen Änderungen der Anleihebedingungen



04.05.2026 / 17:00 CET/CEST

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FOURCORE TECH FINANCE LTD.

Fourcore Tech Finance Ltd.: Gläubiger beschließen Änderungen der Anleihebedingungen

LONDON (Vereinigtes Königreich), 4. Mai 2026. Fourcore Tech Finance Ltd., eine Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich und Emittentin der 10% Anleihe 2024/2026 (ISIN: DE000A3K5H67 / WKN: A3K5H6) (die „Anleihe"), gibt hiermit bekannt, dass die Anleihegläubiger im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 Schuldverschreibungsgesetz (SchVG) Änderungen in den Anleihebedingungen beschlossen haben.

Die Beschlussfassung erfolgte im Zusammenhang mit einer Restrukturierung bei der Fourcore Tech Finance Ltd.. Um diese Restrukturierung zu ermöglichen, wird nach den künftigen Anleihebedingungen die Laufzeit der Anleihe bis zum 16. September 2029 verlängert und der Zinssatz von 10 % p.a. (gültig bis zum 28. Februar 2026) auf 10,25 % p.a. erhöht. Die nächste Zinszahlung wird am 16. September 2026 fällig.

Die Abstimmung fand vom 18. Februar 2026 bis zum 20. Februar 2026 statt; die Änderungen wurden durch einstimmigen Beschluss aller teilnehmenden Anleihegläubiger gefasst. Die beschlossenen Änderungen werden mit Ablauf der gesetzlichen Anfechtungsfrist und nach Beifügung der geänderten Anleihebedingungen zur Globalurkunde wirksam. Über die Umsetzung wird gesondert informiert.

Über Fourcore Tech Finance Ltd.: Fourcore Tech Finance Ltd. (vormals: Luna Capital Partners AG) ist ein spezialisiertes Finanzunternehmen, das flexible Kapitallösungen für den großen und unterversorgten globalen Fintech-Sektor sowie für Vermögens- und Vermögensverwalter anbietet, um zu expandieren. Unsere Mission ist es, die Innovatoren, die die Zukunft der Finanzdienstleistungen gestalten, mit kreativen Kapitallösungen zu stärken, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fourcore Tech Finance 4 Fitzhardinge St. W1H 6EG London Großbritannien Internet: www.fourcore.com ISIN: DE000A3K5H67, DE000A3L2B98 WKN: A3K5H6, A3L2B9 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 2319646

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