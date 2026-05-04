EQS-News: German Real Estate Group: Neuordnung des Wohnbauprojekts „Stollberghöfe“ in Erfurt

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German Real Estate Group: Neuordnung des Wohnbauprojekts „Stollberghöfe“ in Erfurt



04.05.2026 / 11:35 CET/CEST

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Neuordnung des Wohnbauprojekts „Stollberghöfe“ in Erfurt

Erfurt, 28. April 2026 – Das Wohnbauprojekt „Stollberghöfe“ in Erfurt wird nach einer umfassenden Neuordnung fortgeführt und soll nun bis Mitte 2027 fertiggestellt werden. Grundlage hierfür ist ein vom zuständigen Insolvenzgericht am 24. April 2026 eröffnetes Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, das die wirtschaftliche Stabilisierung und geordnete Weiterführung des Projekts ermöglichen soll.

Nach dem Rückzug wesentlicher Projektbeteiligter übernahm die German Real Estate Group die zentrale Rolle bei der Stabilisierung des Projekts. Die Bauarbeiten wurden wieder aufgenommen.

„Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Stollberghöfe fertigstellen und den Käufern das liefern, was ihnen zugesagt wurde“, sagt Dr. Albrecht Spindler, Geschäftsführer der Objektgesellschaft.

Das Projekt soll dringend benötigten Wohnraum in Erfurt schaffen und gleichzeitig verhindern, dass eine Bauruine entsteht.

Zum Hintergrund:

Die Entwicklung des Projekts wurde durch mehrere Faktoren belastet, unter anderem der Insolvenz des ursprünglich beauftragten Bauunternehmens im November 2023, wiederholten Wechseln in der Bauleitung, fehlender Kontinuität in der Projektsteuerung und unzureichende Abstimmung zwischen Baufortschritt und Zahlungsflüssen.

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