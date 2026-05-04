EQS-News: MERKUR PRIVATBANK agiert mit Bedacht in unsicherem Marktumfeld – Erwartungen für 2026

EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Dividende/Quartalsergebnis

MERKUR PRIVATBANK agiert mit Bedacht in unsicherem Marktumfeld – Erwartungen für 2026



04.05.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MERKUR PRIVATBANK agiert mit Bedacht in unsicherem Marktumfeld – Erwartungen für 2026

Vorschlag zur Einstellung des Jahresgewinns 2025 in die Gewinnrücklagen unterstreicht die unternehmerische Verantwortung angesichts aktueller geopolitischer Unsicherheiten

Teilbetriebsergebnis der Bank im ersten Quartal 2026 mit 15,3 Mio. EUR und Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit mit 7,9 Mio. EUR im Rahmen der Erwartungen

Provisionsüberschuss weiter gesteigert, Zinsergebnis aufgrund veränderter Rahmenbedingungen rückläufig

Assets under Management weiter auf rund 5,1 Mrd. EUR erhöht (31. März 2025: 4,3 Mrd. EUR)

Veränderte Erwartungen für das Gesamtjahr 2026

München, 4. Mai 2026 – Die in München ansässige und inhabergeführte MERKUR PRIVATBANK KGaA reagiert angesichts aktueller Unsicherheiten – insbesondere im Immobiliengeschäft – mit erhöhter Vorsicht. Entsprechend haben Geschäftsführung und Aufsichtsrat beschlossen, der am 15. Juni 2026 stattfindenden Hauptversammlung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2025 vollständig in die Gewinnrücklagen einzustellen und auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten (Vorjahr: 0,50 EUR je Aktie).

Der Dividendenvorschlag berücksichtigt damit zunehmende konjunkturelle Unsicherheiten infolge der anhaltenden Irankrise. Diese haben zu einer veränderten Erwartungshaltung hinsichtlich der Entwicklung an den Immobilienmärkten geführt, für die ursprünglich von einer Belebung in 2026 ausgegangen wurde. Steigende Inflationsrisiken und eine von vielen Experten erwartete Zinswende mit wieder steigenden Zinsen nähren diese Einschätzung.

Im ersten Quartal 2026 ist der Privatbank dennoch ein respektabler Start ins Jahr 2026 gelungen. So lag das Teilbetriebsergebnis der Bank in den ersten drei Monaten bei 15,3 Mio. EUR (Q1 2025: 18,7 Mio. EUR). Während der Provisionsüberschuss dank erneuter Erfolge in der Vermögensverwaltung im Vergleich zum Vorjahresquartal weiter von 8,4 Mio. EUR auf 8,9 Mio. EUR zulegte, reduzierte sich der Zinsüberschuss (26,4 Mio. EUR nach 27,6 Mio. EUR in Q1 2025) aufgrund des im Quartalsvergleich veränderten Zinsumfelds und des zurückhaltenderen Finanzierungsgeschäfts des Hauses. Die Personalkosten (12,9 Mio. EUR vs. 10,8 Mio. EUR) und sonstigen Verwaltungskosten (7,7 Mio. EUR vs. 7,3 Mio. EUR) stiegen wie erwartet an. Daher erreichte die MERKUR PRIVATBANK beim Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit, aufgrund einer Risikovorsorge von 6,2 Mio. EUR und weiteren Zuführungen für allgemeine Bankrisiken von 0,5 Mio. EUR, mit 7,9 Mio. EUR ebenfalls nicht den Vorjahreswert von 8,9 Mio. EUR. Der Periodengewinn lag mit 2,8 Mio. EUR um 8 % unter dem Vorjahr.

Das Kreditinstitut erzielte trotz des sich innerhalb des ersten Quartals eintrübenden Marktumfelds weitere Kundenzuflüsse bei den Assets under Management. Diese konnten zum 31. März 2026 gegenüber dem Jahresende 2025 (5,0 Mrd. EUR) nochmal auf rund 5,1 Mrd. EUR gesteigert werden. Die Bilanzsumme ist mit knapp 4,1 Mrd. EUR nahezu gleichgeblieben.

Für den Jahresfortgang und damit für das Gesamtjahr 2026 rechnet die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen. Ausschlaggebend hierfür sind die in den letzten Wochen zunehmend spürbaren negativen Auswirkungen der Irankrise vor allem im Finanzierungs- und Immobiliengeschäft. Entsprechend passt die Geschäftsleitung der Bank ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 an. Während im Bereich Vermögensmanagement unverändert ein anhaltendes Wachstum und steigende Provisionsüberschüsse erwartet werden, rechnet die Gesellschaft im Immobilienbereich mit einem rückläufigen Neugeschäft. Der Zinsüberschuss der Bank dürfte aufgrund der geplanten restriktiveren Kreditvergabe und Rückführungen von Kreditvolumina unter dem Vorjahresniveau liegen. Zudem könnten Neubewertungen bei einzelnen Immobilienfinanzierungen zu einer spürbar höheren Risikovorsorge der Bank führen als bislang angenommen. Letztgenannter Effekt ist jedoch aktuell noch nicht quantifizierbar und hängt stark von der weiteren Marktentwicklung ab.

Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK, kommentiert die Entwicklung wie folgt: „Vor dem Hintergrund des erwartet soliden Jahresauftakts blicken wir angesichts der zunehmenden geopolitischen und konjunkturellen Belastungen vorsichtiger auf den Jahresfortgang in 2026. Während wir im Vermögensmanagement weiter optimistisch sind, trüben steigende Inflationserwartungen und Zinsen die Aussichten für unser Immobilien- und Finanzierungsgeschäft. Als vorsichtige Kaufleute planen wir daher, unser Kreditvolumen spürbar zu reduzieren. Zudem beabsichtigen wir unsere Rücklagen zu erhöhen und für 2025 keine Dividende auszuschütten.“

Über die MERKUR PRIVATBANK:

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsengehandelt ist. Mit einer Bilanzsumme von rund 4,1 Mrd. EUR und Assets under Management von rund 5,1 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.

Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA (ISIN: DE0008148206 Börsenkürzel: MBK) sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.

https://www.merkur-privatbank.de/

Ansprechpartner bei Presseanfragen:

Eva Fiedler

GFD Finanzkommunikation

Telefon: +49 (0)160 9750 3301

E-Mail: fiedler@gfd-finanzkommunikation.de

04.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: MERKUR PRIVATBANK KGaA Bayerstraße 33 80335 München Deutschland Telefon: 089 / 599 98 - 0 Fax: 089 / 599 98 - 109 E-Mail: info@merkur-privatbank.de Internet: www.merkur-privatbank.de ISIN: DE0008148206 WKN: 814820 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2319994

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319994 04.05.2026 CET/CEST