EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG übernimmt BTE und stärkt OEM-Geschäft

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SANHA GmbH & Co. KG übernimmt BTE und stärkt OEM-Geschäft



04.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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SANHA GmbH & Co. KG übernimmt BTE und stärkt OEM-Geschäft

Essen, 4. Mai 2026 – Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat sämtliche Anteile der BTE Biegetechnik Engineering GmbH (BTE) erworben. Das Closing der Transaktion fand am vergangenen Donnerstag, 30. April 2026 statt. Der wirtschaftliche Übergang erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2026.

Die 1995 gegründete BTE Biegetechnik Engineering GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Ilshofen ist wie SANHA ein Familienunternehmen mit starken lokalen Wurzeln. BTE produziert als hochspezialisierter Hersteller seit vielen Jahren für anspruchsvolle Kunden aus der Industrie, u.a. der Medizintechnik, Lüftungstechnologie, Landwirtschaft und dem Großfahrzeugbau. Das Unternehmen verfügt über moderne Fertigungsanlagen für eine breite Palette von Rohrbiege- und Umformprodukten und beschäftigt derzeit rund 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Umsatzvolumen des profitablen Unternehmens betrug im Geschäftsjahr 2025 rund 21 Mio. Euro.

SANHA baut mit der Übernahme seine industrielle Kompetenz im Bereich der mechanischen Rohrverarbeitung gezielt aus. Die Expertise der BTE ergänzt das bestehende Technologieportfolio der Gruppe optimal und ermöglicht eine noch stärkere vertikale Integration – von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Serienbelieferung von OEM-Kunden.

Die SANHA Gruppe sieht in der Integration von BTE einen wichtigen Schritt zur Stärkung ihrer Position als verlässlicher Entwicklungspartner für OEM-Kunden, insbesondere in Anwendungsfeldern, in denen präzise gefertigte Rohrkomponenten eine zentrale Rolle spielen.



Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller von Rohrleitungssystemen. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in über 60 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-0

E-Mail: SANHA@ir-on.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG Im Teelbruch 80 45129 Essen Deutschland Telefon: +49 2054 / 925 - 0 Fax: +49 2054 / 925 - 250 E-Mail: info@sanha.com Internet: www.sanha.com ISIN: DE000A383VY6 WKN: A383VY Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2320058

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