EQS-News: SEVEN PRINCIPLES steigert Betriebsergebnis im Jahr 2025

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EQS-News: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
SEVEN PRINCIPLES steigert Betriebsergebnis im Jahr 2025

04.05.2026 / 10:38 CET/CEST
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SEVEN PRINCIPLES steigert Betriebsergebnis im Jahr 2025

Köln, 4. Mai 2026. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P) schloss das Geschäftsjahr 2025 erneut profitabel ab und konnte hierbei ihr Betriebsergebnis (EBIT) trotz unverändert schwieriger Rahmenbedingungen um ca. 14 % steigern.

Bei einem Konzernumsatz von rd. 59,6 Mio. EUR (2024: 66,2 Mio. EUR) erzielte das Unternehmen ein EBITDA von rd. 2,4 Mio. EUR (2024: 2,3 Mio. EUR), ein EBIT von rd. 1,8 Mio. EUR (2024: 1,6 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis von rd. 1,3 Mio. EUR (2024: 1,4 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote konnte somit weiter um rd. 6 % Punkte auf rd. 39 % gesteigert werden.

Der Jahresabschluss 2025 steht auf der Website www.7p-group.com unter Investor Relations im Bereich Finanzreports zum Download bereit.

Über die SEVEN PRINCIPLES Gruppe

Empowering IT that matters most. Als europäischer Partner für regulierte Branchen sichern wir die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit kritischer Organisationen. Unsere resilienten IT-Lösungen verbinden technologische Exzellenz mit regulatorischem Know-how und gewährleisten Stabilität, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit digitaler Kernsysteme. Zuverlässig und unter allen Bedingungen.

Pressekontakt:

SEVEN PRINCIPLES AG
Helgrid Jenne
Telefon: 0221-92007-0
ir@7p-group.com

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