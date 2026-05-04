EQS-News: Stabilus SE: Stabile bereinigte EBIT-Marge in Q2 2026 trotz Schwäche im Automobilgeschäft und signifikanter Währungseffekte

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Stabilus SE: Stabile bereinigte EBIT-Marge in Q2 2026 trotz Schwäche im Automobilgeschäft und signifikanter Währungseffekte



04.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Stabilus SE: Stabile bereinigte EBIT-Marge in Q2 2026 trotz Schwäche im Automobilgeschäft und signifikanter Währungseffekte

Umsatz liegt bei 304,9 Mio. € in Q2 GJ2026 (Q2 GJ2025: 338,0 Mio. €). Währungseffekte für rund ein Drittel des Rückgangs verantwortlich.

Bereinigtes EBIT[1] in Q2 bei 34,1 Mio. € (Q2 GJ2025: 37,7 Mio. €). Stabile Marge gegenüber Vorjahr von 11,2% (Q2 GJ2025: 11,2%). Hohe Kostendisziplin zeigt Wirkung, F&E-, Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten wurden im Q2 GJ2026 um 7,6 Mio. € reduziert.

Bereinigter FCF[1] bei 4,1 Mio. € (Q2 GJ2025: 18,1 Mio. €)

Prognose für Geschäftsjahr 2026 bestätigt: Umsatz von 1,1 Mrd. € bis 1,3 Mrd. €, bereinigte EBIT[1]-Marge von 10% bis 12% und bereinigter FCF[1] von 80 Mio. € bis 110 Mio. €

Koblenz, 4. Mai 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 (geendet am 31. März 2026) trotz herausfordernder Marktentwicklung sowie erheblicher Währungseffekte mit einer stabilen bereinigten EBIT-Marge von 11,2% abgeschlossen. Während das Geschäft in der Region EMEA stabil blieb, ging der Umsatz in der Region APAC vor allem aufgrund der schwachen Automobilkonjunktur zurück. Auch die Region Americas war von einem schwachen Automobilgeschäft sowie erheblichen Währungseffekten betroffen. Durch konsequente Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen gelang es, trotz Umsatzrückgängen die Marge in der Region APAC deutlich und in EMEA leicht zu steigern. Die Profitabilität in Americas hingegen sank im Vergleich zum Vorjahresquartal. In Summe konnte sowohl die Bruttomarge als auch die bereinigte EBIT-Marge in Q2 GJ 2026 auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden. Die F&E-, Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten wurden im Q2 GJ2026 um 7,6 Mio. € reduziert.

Stabilus verzeichnet im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Konzernumsatz in Höhe von 304,9 Mio. € (Q2 GJ2025: 338,0 Mio. €), was einem Umsatzrückgang von 9,8% im Jahresvergleich entspricht. Hierzu trugen auch erhebliche negative Währungseffekte in Höhe von 3,2% bei, was insbesondere auf den schwachen US-Dollar und chinesischen Yuan zurückzuführen war. Der organische Umsatzrückgang lag somit bei 6,6%.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „Auch wenn wir uns dem weiterhin schwierigen Automotive-Marktumfeld, insbesondere in der Region Asien-Pazifik, nicht entziehen konnten, sehen wir dennoch, dass die von uns eingeleiteten Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen greifen und wir den Margenrückgang deutlich eindämmen und in einigen Märkten sogar umkehren konnten. Einen wichtigen Beitrag dazu wird künftig auch die Bündelung unserer Produktion leisten – etwa am kürzlich eröffneten Standort in Suzhou in China, an dem wir mehrere Marken unter einem Dach zusammenführen und künftig zusätzliche Effizienzgewinne sowie operative Synergien realisieren werden.“

Andreas Jaeger, CFO von Stabilus, ergänzte: „Dass wir insbesondere in der Region APAC, aber auch in EMEA trotz eines besonders herausfordernden Umfelds unsere Marge steigern konnten, zeigt, dass wir mit unserem Transformationsprogramm auf dem richtigen Weg sind und unsere Kosten weiterhin konsequent im Blick behalten haben.“

Stabiles EMEA-Geschäft und Margenverbesserung in Q2 GJ2026

In der Region EMEA konnte Stabilus mit 143,3 Mio. € (Q2 GJ2025: 144,1 Mio. €) den Umsatz stabil halten und die bereinigte EBIT-Marge um 0,9 Prozentpunkte auf 11,2% steigern (Q2 GJ2025: 10,3%). Das Geschäft in der Region Americas litt vor allem unter dem schwachen US-Dollar, was sich in einem Umsatzrückgang um 11,5% auf 113,0 Mio. € (Q2 GJ2025: 127,7 Mio. €) und einer verringerten bereinigten EBIT-Marge von 8,8% (Q2 GJ2025: 11,5%) niederschlug. Der Rückgang der Marge in dieser Region war vor allem auf höhere Personalkosten zurückzuführen. Als absatzseitig herausforderndster Markt erwies sich erneut die Region APAC, die einen deutlichen Umsatzrückgang um 26,6% auf 48,6 Mio. € zu verzeichnen hatte (Q2 GJ2025: 66,2 Mio. €). Die Marge in der APAC-Region wurde unterdessen durch konsequente Kosten- und Effizienzmaßnahmen im Vorjahresvergleich signifikant auf 16,7% gesteigert (Q2 GJ2025: 12,2%).

Nach Geschäftseinheiten verzeichnete Stabilus in Q2 GJ2026 bei Automotive Powerise einen Umsatzrückgang von 18,6% auf 79,6 Mio. € (Q2 GJ2025: 97,8 Mio. €), bei Automotive Gas Spring von 12,0% auf 74,1 Mio. € (Q2 GJ2025: 84,2 Mio. €), während Industrial Components einen leichten Anstieg von 0,2% auf 109,5 Mio. € (Q2 GJ2025: 109,3 Mio. €) erzielte. Die Geschäftseinheit Industrial Automation, in der Destaco abgebildet wird, verzeichnete einen Umsatzrückgang von 10,7% auf 41,7 Mio. € (Q2 GJ2025: 46,7 Mio. €). Die organische Umsatzentwicklung war im Bereich Industrie mit einem Anstieg von 2% deutlich resilienter als der Bereich Automotive, der einen Rückgang von 14% verzeichnete.

Transformationsprogramm läuft planmäßig und erste Einsparziele erreicht

Das im letzten Jahr gestartete Transformationsprogramm läuft vollumfänglich nach Plan. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 konnte Stabilus die F&E-, Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten reduzieren und Einsparungen in Höhe von 14,3 Mio. € realisieren. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen Einsparungen in Höhe von rund 19 Mio. € und ab 2028 jährliche Einsparungen in Höhe von rund 32 Mio. €.

Bereinigte EBIT-Marge von 11,2% im zweiten Quartal 2026

Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) lag in Q2 GJ2026 mit 34,1 Mio. € unter dem Vorjahresquartal (Q2 GJ2025: 37,7 Mio. €). Die bereinigte EBIT-Marge hingegen konnte mit 11,2% exakt auf dem Niveau des Vorjahresquartals gehalten werden (Q2 GJ2025: 11,2%).

Der Gewinn für das Q2 GJ2026 betrug 9,3 Mio. € nach 11,2 Mio. € im Vorjahreszeitraum, der bereinigte FCF[1] hingegen gab signifikant nach auf 4,1 Mio. € (Q2 GJ2025: 18,1 Mio. €). Ursächlich für den niedrigeren bereinigten FCF war im Wesentlichen ein Aufbau des Net Working Capital im zweiten Quartal infolge einer zuletzt hohen Umsatzdynamik im März 2026 und eines damit einhergehenden Forderungsaufbaus.

Neuer Produktionsstandort in Suzhou, China, ermöglicht weitere Effizienzgewinne

Mit dem neuen Produktionsstandort in Suzhou, der mehrere Gruppenmarken unter einem Dach vereint, verfolgt Stabilus weiterhin konsequent die Strategie, seine Kunden vor Ort zu bedienen und deren individuelle Bedarfe rasch und lokal umzusetzen. Zugleich schafft die Bündelung der Produktion verschiedener Marken an einem Standort deutliche Effizienzgewinne und hebt zusätzliche Synergien – etwa durch optimierte Auslastung, gebündelte Prozesse und kürzere Wege.

Prognose für Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Stabilus bestätigt seine Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 und erwartet weiterhin einen Umsatz von 1,1 Mrd. € bis 1,3 Mrd. €, eine bereinigte EBIT[1]-Marge zwischen 10% und 12% und einen bereinigten FCF[1] von 80 Mio. € bis 110 Mio. €.

Der Zwischenbericht H1 GJ2026 steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung.

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[1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter FCF im Zwischenbericht H1 GJ2026, Seite 21 ff. und 26 ff., auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de.

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

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E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

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Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

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