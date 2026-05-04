EQS-News: swissnet Group sichert sich bedeutenden Hospitality-Netzwerkinfrastrukturauftrag in Dubai

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swissnet Group sichert sich bedeutenden Hospitality-Netzwerkinfrastrukturauftrag in Dubai



04.05.2026 / 11:39 CET/CEST

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swissnet Group sichert sich bedeutenden Hospitality-Netzwerkinfrastrukturauftrag in Dubai

Berg, Schweiz – 4. Mai2026 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT- und digitalen Infrastrukturlösungen, gibt bekannt, dass ihre internationale Division, swissnet International, einen Hospitality-Netzwerkinfrastrukturauftrag im Wert von rund zwei Millionen Dirham für ein Luxushotel der absoluten Spitzenklasse einer führenden globalen Hotelkette in Dubai erhalten hat.

Im Rahmen des Auftrags wird swissnet International die Netzwerk- und Gäste-WLAN-Infrastruktur für eine sichere und leistungsstarke Konnektivitätsumgebung in der gesamten Liegenschaft liefern. Dieses Netzwerk liefert die IT-Grundlage für einen zuverlässigen Gästezugang, stabile betriebliche Konnektivität und eine skalierbare zukünftige Serviceintegration im gesamten Hotel.

Für die swissnet Group stellt die Auftragsvergabe einen bedeutenden Vertragsabschluss in einem der wettbewerbsintensivsten Hospitality-Märkte der Region dar. Sie stärkt die Marktposition der Gruppe in den VAE und bestätigt Dubai als Ausführungszentrum für internationale Hospitality-Infrastrukturprojekte. Aus Investorensicht demonstriert der Vertrag die Fähigkeit von swissnet, regionale Präsenz in kommerziell bedeutsame Auftragsgewinne und skalierbares Wachstum in einem strategischen Geschäftsfeld umzuwandeln.

Roger Tabbal, Co-CEO International der swissnet Group, sagte: „Die Sicherung eines Auftrags dieser Größenordnung für solch ein Prestigeobjekt in Dubai bestätigt das Vertrauen von anspruchsvollen Auftraggebern in unsere Fähigkeit, kritische Infrastrukturen für anspruchsvolle Hospitality-Umgebungen zu liefern. Hotels benötigen zunehmend eine widerstandsfähige, leistungsstarke Konnektivität als zentrale Betriebsschicht, die Annehmlichkeiten für Gäste und ein starkes Sicherheitskonzept kombinieren. Diese Auftragsvergabe stärkt unsere Position in der Region und unterstützt unsere langfristige Strategie, durch operative Glaubwürdigkeit, Marktdurchdringung und nachhaltige Kundenpartnerschaften zu wachsen."

Trotz aktuell bestehender Herausforderungen in der Region beobachtet swissnet weiterhin eine anhaltende Nachfrage nach Infrastruktur-Upgrades in den Hospitality-Märkten der VAE. Bestehende Projekte in unterschiedlichen Phasen schreiten konsistent voran. Eigentümer und Betreiber nutzen die aktuelle Betriebsphase offensichtlich dazu, um Netzwerkwerke auszubauen und digitale Infrastrukturverbesserungen voranzutreiben.

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

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