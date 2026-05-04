EQS-News: Tigris Small & Micro Cap Growth Fund feiert 5-jähriges Bestehen

Emittent / Herausgeber: Tigris Capital GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Tigris Small & Micro Cap Growth Fund feiert 5-jähriges Bestehen



04.05.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Tigris Small & Micro Cap Growth Fund feiert 5-jähriges Bestehen

München, 04.05.2026 - Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund (I-Tranche: DE000A2QDSG3, R-Tranche: DE000A2QDSH1), der am 03.05.2021 von der Tigris Capital GmbH gemeinsam mit der Hansainvest als Kapitalverwaltungsgesellschaft, Hauck & Aufhäuser Lampe als Verwahrstelle und unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds aufgelegt wurde, feiert sein 5-jähriges Jubiläum. Der Fonds fokussiert sich auf wachstumsstarke und profitable Nebenwerte aus der D-A-CH Region, die eine starke Cashflow-Generierung sowie hohe Kapitalrenditen aufweisen. Der Auswahlprozess erfolgt dabei über einen klassischen Bottom-up Ansatz und einer eigenen, tiefgreifenden Fundamentalanalyse. Gleichzeitig wird ein fokussierter Ansatz mit 20-30 Werten verfolgt.

Marktumfeld & Rückblick

Das Segment der deutschsprachigen Small und Micro Caps durchlief in den vergangenen fünf Jahren ein außergewöhnlich herausforderndes Umfeld: Zinswende, Energiekrise, geopolitische Verwerfungen sowie konjunkturelle Abschwächung haben das Bewertungsniveau spürbar reduziert und Investoren haben sich zunehmend aus dem Marktsegment zurückgezogen. Viele Qualitätsunternehmen notieren infolgedessen derzeit auf Bewertungsniveaus, die wir fundamental als nicht gerechtfertigt erachten. Ein Umstand, der langfristig orientierten Investoren historisch attraktive Einstiegschancen bietet und sich unseres Erachtens perspektivisch abbauen sollte.

Gleichzeitig haben sich diesen Umstand in den vergangenen Jahren sowohl Private Equity Firmen als auch strategische Investoren zu Eigen gemacht. Die Unternehmen aus dem Marktsegment werden zunehmend zu Übernahmekandidaten. Seit Auflage konnte der Fonds insgesamt zehn Übernahmeangebote für neun Portfoliogesellschaften verzeichnen – oftmals mit prozentual zweistelligen Aufschlägen auf den zuvor gehandelten Kurs. Zuletzt wurden die Datagroup SE durch den US-amerikanischen Finanzinvestor KKR sowie die PSI Software SE durch Warburg Pincus übernommen. Diese Transaktionen belegen deutlich, dass sowohl strategische Käufer als auch renommierte Private-Equity-Investoren das Bewertungsniveau im deutschsprachigen Small- und Micro-Cap-Segment als attraktiv erachten und in den betroffenen Unternehmen vielversprechende Perspektiven sehen.

Lukas Spang, Gründer der Tigris Capital GmbH, nimmt das Jubiläum zum Anlass für einen persönlichen Rückblick: „Die vergangenen fünf Jahre waren alles andere als einfach. Doch schwierige Phasen schärfen den Blick und zwingen dazu, die eigene Strategie, den Ansatz und die Herangehensweise stets kritisch zu hinterfragen. Fünf Jahre sind dabei ein wichtiger Meilenstein – und doch erst der Anfang. Wer einen Marathon läuft, hat nach fünf Kilometern die ersten Schritte hinter sich, aber noch 37 weitere vor sich. Für uns ist das Ansporn, nach vorne zu blicken – denn wir haben noch viel vor. Unser aufrichtiger Dank gilt unseren Investoren und Partnern, die diesen Weg mit uns gegangen sind und uns ihr Vertrauen geschenkt haben – auch in herausfordernden Momenten. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben im deutschsprachigen Small- und Micro-Cap-Segment außerordentlich attraktive Bewertungsniveaus und Chancen geschaffen, die wir in den kommenden Jahren konsequent nutzen wollen.“

Vier strategische Fokusthemen

Ein zentrales Element des Investmentansatzes von Tigris Capital ist die frühzeitige Identifikation struktureller Wachstumsthemen – Bereiche, in denen fundamentale Treiber wie politische Prioritäten, technologischer Wandel oder demografische Veränderungen über mehrere Jahre hinweg für Rückenwind sorgen. Nach intensiver Analyse haben wir aktuell vier solcher Bereiche identifiziert, in denen das Portfolio gezielt positioniert ist und die nach unserer Überzeugung in den kommenden Jahren zu den attraktivsten Segmenten des deutschsprachigen Kapitalmarkts zählen werden:

Infrastruktur: Bauunternehmen wie Implenia und PORR, Zulieferer wie Wacker Neuson sowie Vossloh im Bereich Schieneninfrastruktur profitieren von staatlichen Investitionsprogrammen und dem Nachholbedarf bei Europas Infrastruktur.

Verteidigung: Steigende Verteidigungsbudgets begünstigen Unternehmen wie Steyr Motors, Kontron und Deutz, die als Systemlieferanten und Komponentenspezialisten im Verteidigungssektor aufgestellt sind.

Energieinfrastruktur: Friedrich Vorwerk und 2G Energy stehen exemplarisch für die Dekarbonisierung und den Ausbau der Energieinfrastruktur – von Strompipelines bis zu dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Rechenzentren & künstliche Intelligenz: Süss MicroTec, 2G Energy und Deutz decken die Wertschöpfungskette rund um KI-Rechenzentren ab – von Advanced Packaging und Halbleiterfertigung bis zur Energieversorgung wachsender Rechenzentrumskapazitäten. Implenia und PORR sind darüber hinaus aktiv am Bau von Rechenzentren in der D-A-CH Region beteiligt und profitieren damit unmittelbar vom anhaltenden Kapazitätsausbau der Digitalinfrastruktur.

Top-10 Positionen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die zehn größten Positionen des Fonds nach Gewichtung.

Unternehmen Gewichtung Zeal Network SE 7,2% Easy Software AG 6,5% 2G Energy AG 6,4% Limes Schlosskliniken AG 5,8% Porr AG 5,2% SNP SE 4,9% init Innovation SE 4,9% adesso SE 4,9% Süss Microtec SE 4,6% Implenia AG 4,3%

Stand: 30.04.2026

Strategische Partner

Im Mai 2025 beteiligten sich die Vorstände der Plutos Vermögensverwaltung AG aus Frankfurt an der Tigris Capital GmbH – ein klares Bekenntnis zum Investmentansatz und zum langfristigen Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Kai Heinrich, Vorstandsvorsitzender der Plutos Vermögensverwaltung AG, würdigt fünf Jahre Tigris Small & Micro Cap Growth Fund mit einem persönlichen Glückwunsch: „Zum 5-jährigen Jubiläum des Tigris Investmentfonds gratuliere ich herzlich und mit großer Anerkennung für die konsequente Umsetzung dieses Investmentkonzepts. Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Klarheit, Disziplin und Geduld auch in herausfordernden Marktphasen investiert wird. Ich freue mich sehr, dass wir Partner dieser Unternehmens- und Investmentstory sind und aktiv an der weiteren Entwicklung mitwirken dürfen. Gerade im aktuellen Marktumfeld halte ich das zugrunde liegende Segment für außerordentlich spannend und zukunftsträchtig. Umso mehr bin ich überzeugt, dass der Tigris Investmentfonds seine Erfolgsgeschichte in den kommenden Jahren konsequent schreiben wird.“

Ausblick

Auf politischer Ebene schaffen das im März 2025 beschlossene Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität in Höhe von 500 Milliarden Euro sowie die Reform der Schuldenbremse – die Verteidigungsausgaben oberhalb von 1% des BIP von der Schuldenregel ausnimmt – erhebliche Nachfrageimpulse für mittelständische Unternehmen. Gleichzeitig sind viele Firmen aus dem Segment global aufgestellt und damit weit weniger vom Heimatmarkt Deutschland abhängig, als viele Investoren unterstellen.

Strukturell bleibt das Segment weiterhin attraktiv: geringe Analystenabdeckung, ausgeprägte Informationsineffizienzen und Bewertungsniveaus, die den fundamentalen Qualitäten vieler Unternehmen nicht gerecht werden. Dass das Segment weiterhin hochwertige Unternehmen hervorbringt, zeigen auch die jüngsten Börsengänge: Mit Pfisterer im vergangenen Jahr sowie Asta Energy, Gabler und Vincorion in diesem Jahr gab es gleich mehrere erfolgreiche IPOs, die ein hohes Investoreninteresse – auch von ausländischen Investoren – belegen.

Kontakt

Tigris Capital GmbH

Lukas Spang

Oskar-von-Miller-Ring 20

80333 München

Tel: 0171 / 91 335 81

Mail: info@tigris-capital.de

Web: www.tigris-capital.de

Über die Tigris Capital GmbH

Die Tigris Capital GmbH mit Sitz in München ist eine Fondsboutique, die sich auf den Nischenmarkt deutschsprachige Nebenwerte fokussiert. Die Gesellschaft wurde 2020 von Lukas Spang gegründet, der zugleich Geschäftsführer ist. Lukas Spang verfügt über mehrjährige Erfahrung im Small & Micro Cap Kapitalmarktumfeld sowie über ein breites Netzwerk in diesem Marktsegment.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Die Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS).

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Tigris Capital GmbH Oskar-von-Miller-Ring 20 80333 München Deutschland Internet: www.tigris-capital.de EQS News ID: 2320438