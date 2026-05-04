EQS-PVR: ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ATOSS Software SE

ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



04.05.2026 / 15:03 CET/CEST

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Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG (wesentliche Beteiligung)

Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, Grünwald, hat uns am 4. Mai 2026 gemäß §33 Abs.1 WpHG mitgeteilt, dass der von ihr gehaltene Stimmrechtsanteil an der ATOSS Software SE am 1. Mai 2026 die Schwelle von 20% überschritten hat und der gesamte Stimmrechtsanteil nunmehr 23,89758% (das entspricht 3.801.214 Stimmrechten) beträgt.

Vor diesem Hintergrund teilte die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:

Mit dem Erwerb verfolgte Ziele

Der Erwerb von Stimmrechten an der ATOSS Software SE erfolgte durch Einlage der Aktien in die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG als 100% Tochtergesellschaft der bisherigen Aktionärin AOB Invest GmbH.

AOB Portfolio One GmbH & Co. KG verfolgt mit diesem Erwerb weder strategische Ziele noch die Erzielung von Handelsgewinnen im Hinblick auf die ATOSS Software SE.

Es besteht keine Absicht seitens der AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der ATOSS Software SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG übernimmt das satzungsmäßige Recht der AOB Invest GmbH, ein Mitglied in den Aufsichtsrat zu entsenden und strebt darüber hinaus keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der ATOSS Software SE an.

Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der ATOSS Software SE, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an.

Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel

Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG hat die Stimmrechte an der ATOSS Software SE unentgeltlich im Wege der Einlage durch ihre alleinige Kommanditistin, die AOB Invest GmbH, erworben.

Hinsichtlich des Erwerbs von Stimmrechten der ATOSS Software SE wurden von der AOB Portfolio One GmbH & Co. KG daher direkt weder Fremd- noch Eigenmittel aufgewendet.