EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die zugrunde liegenden Unternehmen repräsentieren zusammen eine Beteiligung von 3,01 % an der Emittentin. Jedes dieser zugrunde liegenden Unternehmen ist rechtlicher Eigentümer der jeweils gehaltenen Aktien. ACIM ist für jedes Unternehmen als Investment Adviser tätig und verfügt für jedes Unternehmen über die Stimmrechtsbefugnis. SIMR hält Aktien, die 66,7 % der Stimmrechte an ACC repräsentieren. ACIM steht zu 100 % im Eigentum von ACC. SIMR ist eine gemeinnützige Organisation und wird von keiner juristischen Person beherrscht.