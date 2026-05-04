EUR/USD - Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen

Unsere Überschrift passt bestens zum Mehrwert der Analyse hoher Zeitebenen. Regelmäßig brechen wir deshalb eine Lanze für die Chartbetrachtung sehr langfristiger Kursverläufe. Oftmals treten die wirklich großen Trends in den höheren Zeitebenen noch klarer hervor. Ein Lehrbuchbeispiel stellt aktuell der Jahreschart des Währungspaars EUR/USD dar. Im Vergleich zum US-Dollar notiert der Euro fast exakt auf dem Niveau vom Jahresbeginn. Das Jahr 2025 ist also bisher mehr oder minder ein „non-event“, was auch das bisherige „doji“-Muster dokumentiert. Dieses Kerzenmuster sowie das bisherige Jahreshoch (1,2078 USD) zementieren eine entscheidende Widerstandszone. Gemeint ist die Zone bei rund 1,20 USD, die seit Euro-Einführung in schöner Regelmäßigkeit eine Rolle gespielt hat. Deshalb definieren wir einen Sprung über diese Hürde als wichtigen Katalysator, um den EUR-Aufwärtstrend des Jahres 2025 fortzusetzen. Die Hochpunkte bei 1,23 USD sowie bei 1,2555 USD markieren im Erfolgsfall die nächsten Anlaufziele. Auf der Unterseite bildet dagegen die Ausbruchszone bei gut 1,12 USD einen wichtigen Rückzugsbereich.

EUR/USD (Annually)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: LSEG, tradesignal²

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