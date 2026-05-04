Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases from 27th April to 30th April 2026
Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
|
Name of the Issuer
|
Identify code of the Issuer
|
Transaction day
|
Identify code of the financial instrument
|
Total daily volume (in number of shares)
|
Daily weighted average purchase price of the shares
|
Market (MIC Code)
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
27/04/2026
|
FR0014000MR3
|
35 000
|
62.5188
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
27/04/2026
|
FR0014000MR3
|
5 000
|
62.3938
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
28/04/2026
|
FR0014000MR3
|
5 000
|
60.3208
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
28/04/2026
|
FR0014000MR3
|
35 000
|
60.3662
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
29/04/2026
|
FR0014000MR3
|
45 000
|
58.6681
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
29/04/2026
|
FR0014000MR3
|
15 000
|
58.5297
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
30/04/2026
|
FR0014000MR3
|
17 000
|
57.9023
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
30/04/2026
|
FR0014000MR3
|
53 000
|
57.8054
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
30/04/2026
|
FR0014000MR3
|
3 000
|
57.9070
|
AQEU
|
EUROFINS SCIENTIFC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
30/04/2026
|
FR0014000MR3
|
2 000
|
57.9029
|
TQEX
|
|
|
|
TOTAL
|
215 000
|
59.3959
|
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: https://www.eurofins.com/investors/share-buy-back-programmes
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260504167264/en/
Eurofins Scientific SE
