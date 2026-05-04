EZB-Ratsmitglied: "Zinserhöhung im Juni so gut wie unvermeidlich"

Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert nach Einschätzung ihres Ratsmitglieds Peter Kazimir auf eine baldige Zinserhöhung zu. "Eine geldpolitische Straffung im Juni ist so gut wie unvermeidlich", sagte der slowakische Notenbankchef am Montag. Als Grund nannte er ‌den Iran-Krieg, der für hohe und schwankungsanfällige Energiepreise sorge. Man müsse sich auf eine längere Phase breit angelegter Preissteigerungen bei gleichzeitig schwächerem ⁠Wachstum im ⁠Euroraum einstellen. Die höheren Energiepreise würden sich unweigerlich auf die übrige Wirtschaft ausbreiten.

Die EZB hatte ihre Zinsen zuletzt nicht angetastet. Der für die Geldpolitik maßgebliche Einlagensatz liegt derzeit bei 2,0 Prozent. Die Inflation im Euroraum war im April jedoch auf drei Prozent gestiegen und ‌liegt damit klar über der Marke von ‌zwei Prozent, die die EZB mittelfristig als ideal für die Konjunktur im Euroraum sieht. Kazimir zufolge sind weitere Anstiege wahrscheinlich. Die Notenbank warte auf ⁠weitere Daten, um die genauen wirtschaftlichen Auswirkungen zu verstehen. Die EZB-Prognosen im ‌Juni würden mehr Aufschluss darüber ⁠geben, was dies für die Geldpolitik bedeute. Kazimir warnte zudem die Regierungen der Euro-Länder davor, mit schlecht konzipierten fiskalischen Maßnahmen "das Inflationsfeuer weiter anzufachen".

Der scheidende französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau hingegen ‌dämpfte die Erwartungen an eine ⁠baldige Zinserhöhung eher. Bevor die Europäische ⁠Zentralbank (EZB) mit einer Anhebung der Leitzinsen beginne, benötige sie klare Beweise dafür, dass sich der Inflationsdruck verfestige. "Vor einer möglichen Straffung ist es notwendig, eine kritische Masse an Daten zu sammeln", schrieb der Präsident der französischen Zentralbank in einem jährlichen Brief an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Villeroy gilt als sogenannte "Taube" im EZB-Rat und plädiert für eine lockere Geldpolitik.