Fester Start nach dem langen Wochenende, politische Themen im Fokus
Der deutsche Aktienmarkt startet nach dem langen Wochenende fester in die neue Handelswoche. Der DAX knüpft damit an die starke Entwicklung vom vergangenen Donnerstag an, als sich der Index nach einem schwachen Start deutlich erholen konnte. Der Euro Stoxx 50 zeigt sich hingegen etwas schwächer. In den USA präsentiert sich ein uneinheitliches Bild: Während der Nasdaq 100 vorbörslich im Plus notiert, tendiert der Dow Jones moderat im Minus. In Asien schloss der Nikkei den Handel mit leichten Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Zum Wochenbeginn richten sich die Blicke der Marktteilnehmer vor allem auf das übergeordnete wirtschafts- und handelspolitische Umfeld. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten wirken weiterhin als latenter Unsicherheitsfaktor, während die jüngsten Zollankündigungen aus den USA die Sorge vor neuen Belastungen für den transatlantischen Handel nähren. Parallel dient die Geldpolitik der großen Notenbanken als stabilisierender Referenzrahmen, an dem Investoren ihre längerfristigen Erwartungen ausrichten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Thyssenkrupp zeigt sich deutlich schwächer und steht im Zentrum des Interesses. Der Kurs gerät unter Druck, nachdem der Konzern die Gespräche über den Verkauf der Stahlsparte an den indischen Wettbewerber Jindal abgebrochen hat. Der Schritt sorgt für Verunsicherung, da die Trennung vom Stahlgeschäft als wesentlicher Baustein der strategischen Neuausrichtung galt.
Douglas zählt ebenfalls zu den Verlierern. Nach der Vorlage aktueller Quartalszahlen und einer nach unten angepassten Prognose reagieren Anleger zurückhaltend. Der vorsichtigere Ausblick verstärkt die Sorge, dass das Konsumumfeld weiterhin gedämpft bleibt und kurzfristig auf die Margen drücken könnte.
Im Automobilsektor stehen BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen unter besonderer Beobachtung. Die Titel tendieren leichter, nachdem aus den USA erneut schärfere Töne in der Handelspolitik zu hören waren.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UN5D1E
|7,27
|25059,537689 Punkte
|33,36
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WHW
|11,33
|23272,735025 Punkte
|21,59
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN77D5
|3,71
|24062,896071 Punkte
|71,74
|Open End
|Nebius Group N.V.
|Bull
|UN6X2X
|3,61
|120,631229 USD
|3,74
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN5A85
|13,33
|25622,771892 Punkte
|18,69
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.05.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Broadcom Inc.
|Call
|UN3J62
|10,88
|400,00 USD
|2,30
|19.01.2028
|Siemens AG
|Call
|UG9ZCW
|0,65
|300,00 EUR
|9,37
|16.09.2026
|Chevron Corp.
|Call
|UN6EQM
|0,18
|250,00 USD
|10,92
|16.09.2026
|Apple Inc.
|Call
|UG2BVK
|5,32
|230,00 USD
|3,85
|13.01.2027
|eBay Inc.
|Call
|UG2EDS
|2,60
|90,00 USD
|2,41
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.05.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UN2YQZ
|1,75
|25909,913701 Punkte
|15
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UG6JXS
|1,24
|32330,560201 Punkte
|6
|Open End
|TUI AG
|Long
|UN1EA3
|1,03
|5,296245 EUR
|6
|Open End
|RWE AG
|Long
|UN15LJ
|34,99
|50,827946 EUR
|5
|Open End
|Alphabet Inc. Class C
|Long
|UN16ML
|26,02
|305,552 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.05.2026; 10:30 Uhr;
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