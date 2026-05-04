Fester Start nach dem langen Wochenende, politische Themen im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt startet nach dem langen Wochenende fester in die neue Handelswoche. Der DAX knüpft damit an die starke Entwicklung vom vergangenen Donnerstag an, als sich der Index nach einem schwachen Start deutlich erholen konnte. Der Euro Stoxx 50 zeigt sich hingegen etwas schwächer. In den USA präsentiert sich ein uneinheitliches Bild: Während der Nasdaq 100 vorbörslich im Plus notiert, tendiert der Dow Jones moderat im Minus. In Asien schloss der Nikkei den Handel mit leichten Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Zum Wochenbeginn richten sich die Blicke der Marktteilnehmer vor allem auf das übergeordnete wirtschafts- und handelspolitische Umfeld. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten wirken weiterhin als latenter Unsicherheitsfaktor, während die jüngsten Zollankündigungen aus den USA die Sorge vor neuen Belastungen für den transatlantischen Handel nähren. Parallel dient die Geldpolitik der großen Notenbanken als stabilisierender Referenzrahmen, an dem Investoren ihre längerfristigen Erwartungen ausrichten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Thyssenkrupp zeigt sich deutlich schwächer und steht im Zentrum des Interesses. Der Kurs gerät unter Druck, nachdem der Konzern die Gespräche über den Verkauf der Stahlsparte an den indischen Wettbewerber Jindal abgebrochen hat. Der Schritt sorgt für Verunsicherung, da die Trennung vom Stahlgeschäft als wesentlicher Baustein der strategischen Neuausrichtung galt.

Douglas zählt ebenfalls zu den Verlierern. Nach der Vorlage aktueller Quartalszahlen und einer nach unten angepassten Prognose reagieren Anleger zurückhaltend. Der vorsichtigere Ausblick verstärkt die Sorge, dass das Konsumumfeld weiterhin gedämpft bleibt und kurzfristig auf die Margen drücken könnte.

Im Automobilsektor stehen BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen unter besonderer Beobachtung. Die Titel tendieren leichter, nachdem aus den USA erneut schärfere Töne in der Handelspolitik zu hören waren.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UN5D1E 7,27 25059,537689 Punkte 33,36 Open End DAX® Bull UN6WHW 11,33 23272,735025 Punkte 21,59 Open End DAX® Bull UN77D5 3,71 24062,896071 Punkte 71,74 Open End Nebius Group N.V. Bull UN6X2X 3,61 120,631229 USD 3,74 Open End DAX® Bear UN5A85 13,33 25622,771892 Punkte 18,69 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.05.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Broadcom Inc. Call UN3J62 10,88 400,00 USD 2,30 19.01.2028 Siemens AG Call UG9ZCW 0,65 300,00 EUR 9,37 16.09.2026 Chevron Corp. Call UN6EQM 0,18 250,00 USD 10,92 16.09.2026 Apple Inc. Call UG2BVK 5,32 230,00 USD 3,85 13.01.2027 eBay Inc. Call UG2EDS 2,60 90,00 USD 2,41 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.05.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UN2YQZ 1,75 25909,913701 Punkte 15 Open End Nasdaq-100® Short UG6JXS 1,24 32330,560201 Punkte 6 Open End TUI AG Long UN1EA3 1,03 5,296245 EUR 6 Open End RWE AG Long UN15LJ 34,99 50,827946 EUR 5 Open End Alphabet Inc. Class C Long UN16ML 26,02 305,552 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.05.2026; 10:30 Uhr;

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