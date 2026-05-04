Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.05.2026

onvista · Uhr
RüstungKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Adtran HoldingsBericht 1. Quartal 2026
BWX TechnologiesBericht 1. Quartal 2026
Diamondback EnergyBericht 1. Quartal 2026
DuolingoBericht 1. Quartal 2026
Ero CopperBericht 1. Quartal 2026
Firefly AerospaceBericht 1. Quartal 2026
Grab HoldingsBericht 1. Quartal 2026
Innovative Industrial PropertiesBericht 1. Quartal 2026
Nexus UraniumBericht 1. Quartal 2026
Norwegian Cruise Line HoldingsBericht 1. Quartal 2026
ON SemiconductorBericht 1. Quartal 2026
PalantirBericht 1. Quartal 2026
PinterestBericht 1. Quartal 2026
StabilusBericht 2. Quartal 2026
Vertex PharmaceuticalsBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir
ON Semiconductor
Firefly Aerospace
Stabilus
Norwegian Cruise Line Holdings
Vertex Pharmaceuticals
Nexus Uranium
Grab Holdings
Adtran Holdings
Duolingo
BWX Technologies
Pinterest
Ero Copper
Diamondback Energy
Innovative Industrial Properties

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