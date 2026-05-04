Generalversammlung 2026 stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrates zu
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Generalversammlung 2026 stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrates zu
04.05.2026 / 19:00 CET/CEST
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA haben die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Insbesondere wurde eine auf CHF 3.00 erhöhte Dividende beschlossen.
An der Generalversammlung waren 92.5% des Aktienkapitals vertreten, entsprechend 97.0% der eingetragenen, stimmberechtigten Aktien.
Die Dividende von CHF 3.00 je Aktie wird am 8. Mai 2026 ausbezahlt (Ex-Datum: 6. Mai 2026).
Der Verwaltungsrat und der Vergütungsausschuss wurden in ihrer bisherigen Zusammensetzung bestätigt.
Der Verwaltungsrat ist wie folgt konstituiert: Thomas Vettiger (Vorsitz), Albert Baehny (Vizepräsident), Corine Blesi, Christian Gellerstad und Stéphane Bonvin. Zusammensetzung des Vergütungsausschusses: Albert Baehny (Vorsitz) und Corine Blesi Zusammensetzung des Audit Committee: Christian Gellerstad (Vorsitz) und Thomas Vettiger.
Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am Dienstag, 27. April 2027, statt.
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