IRW-News: ACCESS Newswire: Pacific Avenue Capital Partners nimmt exklusive Verhandlungen über den Erwerb von ESE World, dem europäischen Abfallbehältergeschäft von Amcor, auf

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Pacific Avenue Capital Partners nimmt exklusive Verhandlungen über den Erwerb von ESE World, dem europäischen Abfallbehältergeschäft von Amcor, auf

LOS ANGELES, CA UND PARIS, FR / ACCESS Newswire / 4. Mai 2026 / Pacific Avenue Capital Partners (Pacific Avenue), eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Transaktionen im Mittelstand spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Pacific Avenue exklusive Verhandlungen über den Erwerb von ESE World (das Unternehmen oder ESE) von Amcor, einem der weltweit führenden Verpackungsunternehmen, aufgenommen hat.

ESE ist der führende europäische Hersteller von Abfallbehältern aus Kunststoff und Stahl sowie Anbieter damit verbundener Abfallentsorgungsdienstleistungen. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Umsatz von rund 300 Mio. und bedient Kunden weltweit von seinen drei Produktionsstätten in Deutschland (Neuruppin und Olpe) und Frankreich (Crissey) aus.

Unter der Führung von Pacific Avenue wird sich ESE darauf konzentrieren, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und verschiedene Wachstumsinitiativen umzusetzen, die mit operativen Verbesserungen, geografischer Expansion und strategischen Zukäufen verbunden sind. Pacific Avenue wird eng mit dem bestehenden Managementteam von ESE zusammenarbeiten, um diese Initiativen voranzutreiben und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu beschleunigen.

Diese Transaktion markiert eine spannende nächste Wachstumsphase für ESE. Das Unternehmen passt hervorragend in unser Portfolio branchenführender Firmen und unterstreicht die Position von Pacific Avenue als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmensverkäufer in der EU und weltweit, die eine reibungslose Abwicklung komplexer Ausgliederungen anstreben. Mit einer starken Marke, branchenführender Innovation und einer soliden Marktposition freuen wir uns darauf, die erforderlichen Ressourcen und das Fachwissen bereitzustellen, um langfristige Wertschöpfung voranzutreiben.

- Chris Sznewajs, Gründer und Managing Partner von Pacific Avenue

ESE ist ein hochwertiges Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Produktinnovationen und einem starken, treuen Kundenstamm. Pacific Avenue freut sich darauf, mit dem Managementteam von ESE zusammenzuarbeiten und sowohl organisch als auch durch strategische Add-on-Akquisitionen in das Unternehmen zu reinvestieren. Aufbauend auf einer soliden operativen Grundlage sehen wir erhebliche Chancen, die nächste Wachstumsphase von ESE und die langfristige Wertschöpfung zu unterstützen.

- Xavier Lambert, Managing Director - Head of Europe, Pacific Avenue Capital Partners

Die Übernahme von ESE stellt einen bedeutenden Meilenstein für Pacific Avenue dar und ist die dritte Transaktion des Unternehmens in Europa sowie die erste europäische Investition aus dem Fonds II und dessen speziellem europäischen Sidecar. Sie ist ein weiteres Beispiel für die Fähigkeit von Pacific Avenue, weltweit mit Unternehmensverkäufern zusammenzuarbeiten, um komplexe Ausgliederungen von Nicht-Kerngeschäften erfolgreich durchzuführen.

Diese Akquisition ist ein direktes Ergebnis des Engagements von Pacific Avenue, unsere globale Präsenz in Europa auszubauen. Seit der Etablierung unserer europäischen Präsenz konzentriert sich Pacific Avenue darauf, genau diese Art von Gelegenheit zu identifizieren: ein hochwertiges, marktführendes Geschäft, das von einem großen Unternehmensverkäufer veräußert wird. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Managementteam von ESE das nächste Kapitel in der Unternehmensgeschichte zu schreiben.

Chris Sznewajs, Gründer und Managing Partner von Pacific Avenue

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses des Betriebsratsverfahrens, woraufhin der Kaufvertrag unterzeichnet werden kann. Der Abschluss der Transaktion ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen.

Pacific Avenue wurde von Willkie Farr & Gallagher LLP, Accuracy und PwC beraten.

Amcor wurde von Greenhill, einer Tochtergesellschaft von Mizuho, und Latham & Watkins beraten.

Über Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles und einer Niederlassung in Paris, Frankreich. Die Gesellschaft richtet ihr Hauptaugenmerk auf Unternehmensverkäufe und andere komplexe Situationen auf dem mittelständischen Markt. Pacific Avenue kann eine langjährige Erfahrung in den Bereichen M&A und Betrieb vorweisen, wodurch die Gesellschaft komplexe Transaktionen meistern und durch betriebliche Verbesserungen, Kapitalinvestitionen und beschleunigtes Wachstum Werte erschließen kann. Pacific Avenue verfolgt einen kooperativen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit starken Managementteams, um dauerhafte und strategische Veränderungen zu fördern und gleichzeitig Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Pacific Avenue verwaltet zum 31. Dezember 2025 ein Vermögen von mehr als 3,7 Milliarden Dollar (Assets Under Management, AUM). Die Mitglieder des Pacific Avenue-Teams haben im Laufe ihrer gemeinsamen Karriere über 120 Transaktionen, darunter mehr als 50 Unternehmensveräußerungen, in einer Vielzahl von Branchen abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pacificavenuecapital.com.

Über Amcor

Amcor ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung verantwortungsbewusster Konsumverpackungs- und Dosierlösungen aus einer Vielzahl von Materialien für die Bereiche Ernährung, Gesundheit, Schönheit und Wellness. Dank seiner globalen Produktinnovations- und Nachhaltigkeitskompetenz ist Amcor in der Lage, täglich Verpackungsherausforderungen auf der ganzen Welt zu lösen und eine Reihe von flexiblen Verpackungen, starren Verpackungen, Kartons und Verschlüssen herzustellen, die für seine Kunden und deren Verbraucher nachhaltiger, funktionaler und ansprechender sind. Amcor wird von seinem Leitbild getragen, Kunden zu stärken, Leben zu gestalten und die Zukunft zu schützen. Gestützt auf ein Bekenntnis zur Sicherheit erwirtschaften über 75.000 Mitarbeiter einen Jahresumsatz von 23 Milliarden Dollar an über 400 Standorten in mehr als 40 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.amcor.com.

KONTAKT:

Chris Baddon

Managing Director

cbaddon@pacificavenuecapital.com

QUELLE: Pacific Avenue Capital Partners

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