IRW-News: Adelayde Exploration Inc.: Adelayde Exploration leitet Arbeitsprogramm auf dem Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South in New Brunswick ein

IRW-PRESS: Adelayde Exploration Inc.: Adelayde Exploration leitet Arbeitsprogramm auf dem Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South in New Brunswick ein

Vancouver, B.C. - 1. Mai 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das Unternehmen oder Adelayde) (ADDY-cse) (SPMTF-usa) (A41AGV-wkn) freut sich bekannt zu geben, dass das Arbeitsprogramm auf seinem Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South in New Brunswick nun im Gange ist. Das Arbeitsprogramm umfasst hubschraubergestützte aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen über dem Projekt.

Das Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South befindet sich in unmittelbarer Nähe der Antimonmine Lake George in New Brunswick, die von 1876 bis 1996 zeitweise betrieben wurde. Lake George war einst die größte primäre Antimonmine in Nordamerika und enthält auf Grundlage eines historischen technischen Berichts geschätzte 800.000 Tonnen antimonhaltiges Erz. Dies entspricht auf dem aktuellen Preisniveau von 22 $ pro Pfund einem geschätzten Wert von 933 Millionen $ bis 1,05 Milliarden $.1 Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

James Nelson, President von Adelayde, sagt dazu: Wir freuen uns, dass das Arbeitsprogramm auf unserem Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South nun im Gange ist. Kritische Minerale wie Antimon und Wolfram gewinnen zunehmend an Bedeutung, nachdem sich Länder und die Industrie auf die Sicherung einer zuverlässigen inländischen Versorgung sowie die Verringerung der Abhängigkeit von Produzenten aus dem Ausland konzentrieren. Da das globale Angebot weiterhin auf wenige Regionen konzentriert ist und die Nachfrage aus den Bereichen Verteidigung, saubere Energie und Hightech-Fertigung zunimmt, spielen diese kritischen Materialien eine immer wichtigere Rolle in der Wirtschaft und der nationalen Sicherheit. President Nelson fügte hinzu: Wir führen derzeit zwei Arbeitsprogramme durch und erwarten, in Kürze auch ein Goldbohrprogramm zu starten. Wir sind gut finanziert für all unsere geplanten Arbeitsprogramme und uns stehen mehrere Impulsgeber aus verschiedenen Projekten bevor.

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Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South

Antimon ist ein wesentlicher Bestandteil von Halbleiter- und Batteriespeichertechnologien und kommt auch in verschiedenen militärischen Anwendungen zum Einsatz. Mit den eskalierenden Spannungen im Handel zwischen China und den Vereinigten Staaten, in denen der Zugang zu Rohmaterial ohnehin schon eingeschränkt ist, machen die Beschränkungen für die Ausfuhr von kritischen Mineralen aus China deutlich, wie dringlich sich westliche Nationen zuverlässige langfristige Versorgungsquellen für diese kritischen Minerale sichern müssen, die nun im Zentrum der weltweiten Lieferkettenkrise stehen.

Adelayde gab vor Kurzem in einer Pressemitteilung vom 27. April 2026 bekannt, dass es die Arbeiten auf dem Wolframprojekt Sisson North aufgenommen hat, das direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick angrenzt. Die Wolframmine Sisson wurde vom kanadischen Premierminister Mark Carney am 13. November als eines der ersten Nation-Building Projects (2) ausgewählt. Northcliff Resources Ltd. meldete außerdem am 7. August 2025, dass es vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung eine Finanzierung in Höhe von insgesamt rund 29 Millionen CAD erhalten hat, um sein Projekt voranzutreiben. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

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Wolframprojekt Sisson North

Adelayde kündigte vor Kurzem (28. Januar 2026) an, dass das Unternehmen eine Joint-Venture-Vereinbarung (JV) abgeschlossen hat, um das Lithiumsolepotenzial des tiefen Beckens im Clayton Valley in Nevada zu erkunden. Die 115 Mineral-Claims, aus denen sich das 2.300 Acres große JV-Grundstückspaket zusammensetzt, befinden sich alle innerhalb und sind vollständig umgeben von SLB (ehemals Schlumberger) und Pure Energy Minerals Lithiumlagerstätte (siehe Karte unten). Clayton Valley in Nevada ist das einzige seit langem etablierte Lithiumsolebecken in den USA, in dem sich Albemarles Lithiumsolemine Silver Peak befindet, die Lithium aus unter Tage vorkommenden Solen gewinnt. Seit den 1960er-Jahren ist es der einzige Lithiumsolebetrieb in den USA.

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Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul Lemmon, P.Geo., einem vom Unternehmen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

1 https://www.gnb.ca/en/news/n-b.2026.03.competitive-process-launched-for-development-lake-george-antimony-mine.html

2 www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-announces-second-tranche-nation-building-projects

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, mit einer geschätzten Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der angedeuteten Kategorie und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der vermuteten Kategorie, die direkt an die Projekte von SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt; das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 9.780 Acres großen Wolframprojekts Sisson North, die sich beide in New Brunswick befinden.

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Adelayde Exploration Inc.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer und Direktor

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