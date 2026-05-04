IRW-News: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. berichtet über seine Teilnahme an der Jahreskonferenz 2026 der EXIM-Bank in Washington, DC

IRW-PRESS: Deep Sea Minerals Corp.: Deep Sea Minerals Corp. berichtet über seine Teilnahme an der Jahreskonferenz 2026 der EXIM-Bank in Washington, DC

Vancouver, BC, 4. Mai 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) (Deep Sea Minerals oder das Unternehmen) - ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erschließung von Projekten für kritische Mineralien in der Tiefsee legt - freut sich, im Folgenden über seine Teilnahme an der Jahreskonferenz 2026 der Export-Import Bank of the United States (EXIM-Bank) in Washington, DC (29.-30. April) zu berichten.

Deep Sea Minerals nahm als Silver Sponsor der Konferenz gemeinsam mit politischen Entscheidungsträgern, führenden Vertretern der Industrie, Exporteuren und Finanzinstituten an Gesprächsrunden teil, in denen es um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten, die Sicherung kritischer Lieferketten und den Ausbau der heimischen Industriekapazitäten ging.

Ein zentrales Thema der gesamten Konferenz war der starke Vorstoß der Vereinigten Staaten in Richtung Reindustrialisierung, wobei ein wesentlicher Schwerpunkt auf der vorschriftskonformen Errichtung von Verarbeitungsanlagen für kritische Mineralien heimischer Herkunft (Greenfield) lag. In den Gesprächen wurden die weitreichenden wirtschaftlichen Auswirkungen solcher Projekte hervorgehoben, wie etwa die Wiederbelebung der unterstützenden Infrastruktur wie Schienen- und Hafennetze sowie die Bedeutung einer langfristigen Personalentwicklung zur Sicherung des industriellen Wachstums.

Die EXIM-Bank bekräftigte ihre wachsende Rolle bei der Förderung dieser Initiativen, insbesondere über Project Vault, eine wegweisende, mit 10 Mrd. USD dotierte Finanzierungsinitiative, die der Unterstützung von Projekten im Bereich kritischer Mineralien gewidmet ist. Wie diese Initiative zeigt, setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass die Sicherung zuverlässiger und diversifizierter Quellen für Schlüsselrohstoffe, die für die Energiewende und moderne Fertigungsprozesse unerlässlich sind, von enormer strategischer Bedeutung ist.

Eine weitere wesentliche Priorität, auf die in der Konferenz Bezug genommen wurde, ist die Notwendigkeit, die Abhängigkeit der Lieferketten von China zu verringern. Die EXIM-Bank wies hier ganz klar auf die Unabhängigkeit der Lieferketten als zentrales strategisches Ziel hin. Die Teilnehmer erörterten die Bedeutung des Aufbaus resilienter Lieferketten mit verbündeten Staaten, welche die Rohstoffgewinnung, Verarbeitung und nachgelagerte Fertigung umfassen.

Die Konferenz unterstrich zudem die politische Dynamik als Treiber hinter diesen Maßnahmen und verwies dabei unter anderem auf die von der Regierung Trump im April 2025 erlassene Präsidialverordnung, in der die Rolle der EXIM-Bank als Kapitalgeber für den Ausbau der Erschließungsmaßnahmen und Exportkapazitäten im Bereich kritischer Mineralien in den USA ausdrücklich hervorgehoben wurde. Mit der Verordnung wird auch EXIMs Position und Aufgabenbereich als wichtiger Finanzpartner bei der Umsetzung nationaler Prioritäten auf Ebene der Wirtschaft und Sicherheit gefestigt.

Die EXIM 2026 war für uns ein wertvolles Forum zur Kontaktaufnahme mit wichtigen Interessengruppen, welche die Zukunft der kritischen Mineralien und des Welthandels maßgeblich gestalten, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. Die gemeinsame Ausrichtung der staatlichen Politik, der Finanzierungsmechanismen und der Umsetzung durch die Industrie wird immer deutlicher. Initiativen wie Project Vault und der breitere Fokus auf den Aufbau heimischer Kapazitäten signalisieren einen entscheidenden Wandel hin zu mehr Sicherheit und Resilienz in den Lieferketten.

Während der Konferenz fanden eine Reihe hochrangiger Podiumsdiskussionen, Keynotes und strategische Gespräche statt, die sich vor allem mit der Mobilisierung von Kapital, der Förderung öffentlich-privater Partnerschaften und dem rascheren Ausbau der für ein langfristiges Wirtschaftswachstum notwendigen kritischen Infrastruktur befassten.

Deep Sea Minerals Corp. wird sich auch in Zukunft verstärkt auf die Erschließung nachhaltiger und sicherer Lieferketten für kritische Mineralien konzentrieren und festigt damit weiterhin seine Rolle in diesem Wachstumsmarkt.

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Unterwasser-Mineralen befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineral-Vorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Gebieten und geologischen Gegebenheiten mit potenziellem Vorkommen von polymetallischen Knollensystemen fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, moderne Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Behörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

James A. Deckelman

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

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