IRW-News: Makenita Resources Inc.: Makenita erwirbt das 23.517 Acres große Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan

IRW-PRESS: Makenita Resources Inc.: Makenita erwirbt das 23.517 Acres große Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan

4. Mai 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (das Unternehmen oder Makenita) (KENY: CSE) (A40X6P: WKN) (KENYF: OTCID) freut sich bekannt zu geben, das sogenannte Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan erworben zu haben. Dieses Projekt setzt sich aus einer durchgehenden Konzessionsfläche von 23.517 Acres in Saskatchewan zusammen, die unmittelbar an die Konzession der Firma Max Power Corp. angrenzt. Das Projekt hat beste Aussichten auf Eisen- und Magnetitvorkommen.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources Inc., erklärt: Dieses Projekt erstreckt sich über ein riesiges Gebiet, von dem bekannt ist, dass hier gute Chancen auf Eisen- und Magnetitvorkommen bestehen. In Gebieten mit großen Eisenerzformationen, die reich an Mineralien wie Magnetit sind, kann man unter bestimmten Rahmenbedingungen diese Eisenformationen stimulieren, um natürlich vorkommenden Wasserstoff zu erzeugen. Das Projektgelände grenzt unmittelbar an das Konzessionsgebiet der Firma Max Power Corp. (Maxx). Bei etwas mehr als 30 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien hätte jeder Erfolg vor Ort angesichts des geringen Streubesitzes erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen. Die Unternehmensführung rechnet im weiteren Jahresverlauf mit zahlreichen Aktivitäten im Bereich mehrerer Projekte und ist im Hinblick auf die kurz- und mittelfristigen Aussichten für Makenita sehr optimistisch gestimmt.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo, einem Direktor des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Makenita Resources Inc.

Makenita verfügt derzeit über mehrere Projekte in Kanada. Das Wolframprojekt Sisson West umfasst ca. 9.845 zusammenhängende Acres mit Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen, befindet sich in New Brunswick und grenzt direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF) sowie an das 23.517 Acres große Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan, das an Max Power Corp. grenzt. Makenita verfügt außerdem über das rund 9.000 Acres große Seltenerdmetallprojekt NTX in Quebec, das höffig für Seltenerdmetalle ist. Schließlich besitzt Makenita das 5.542 Acres große Konzessionsgebiet Hector in der Nähe der Stadt Cobalt in Ontario, das höffig für Kobalt, Silber und Diamanten ist. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Dieses Land wurde durch Abstecken erworben.

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti

Jason Gigliotti

President, Chief Executive Officer und Direktor

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Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti, President, CEO und Direktor

T: 604-609-6527

E: info@makenitaresources.com

W: www.makenitaresources.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, voraussichtlich, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dies ist auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen, von denen sich viele der Kontrolle von Makenita entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Makenita lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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