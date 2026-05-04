IRW-News: Planet Ventures Inc.: Planet Ventures beruft Dr. Bora Uygun zum Leiter der Abteilung Space Investments und gewährt Optionen und RSUs

IRW-PRESS: Planet Ventures Inc.: Planet Ventures beruft Dr. Bora Uygun zum Leiter der Abteilung Space Investments und gewährt Optionen und RSUs

Vancouver, British Columbia - 4. Mai 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) (Planet oder das Unternehmen) freut sich, die Berufung von Dr. Bora Uygun zum Leiter der Abteilung Space Investments bekannt zu geben, wodurch das Führungsteam des Unternehmens weiter gestärkt wird, da es seinen Fokus auf wachstumsstarke Bereiche in der privaten Raumfahrt und auf Chancen im Bereich fortschrittlicher Technologien richtet.

Dr. Uygun ist ein weltweit geschätzter Unternehmer und Investor mit umfassender Expertise in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, künstliche Intelligenz, Telekommunikation und Fintech. Er besitzt einen Ph.D. in Informationstechnologien und hat über ein Jahrzehnt damit verbracht, in innovative, wegweisende Unternehmen zu investieren.

Seit 2012 ist Dr. Uygun als Business Angel tätig und hat ein äußerst erfolgreiches und breit gefächertes Portfolio aufgebaut, das Unternehmen im Frühstadium aus den Bereichen Fintech, KI und Luft- und Raumfahrt umfasst. Insbesondere war er ein früher Anleger bei Robinhood, einem der weltweit bekanntesten Fintech-Börsengänge, was seine Fähigkeit unterstreicht, bahnbrechende Chancen bereits in einem sehr frühen Stadium zu erkennen.

Dr. Uygun hat mit führenden globalen Anlegern zusammengearbeitet und in mehreren Sektoren kontinuierlich einen Scharfsinn für Investitionen und eine starke Performance gezeigt. Er ist zudem ein sehr engagiertes Mitglied des globalen Startup-Ökosystems und nimmt als gefragter Redner regelmäßig an Pitch-Wettbewerben, Mentorenprogrammen und Branchenveranstaltungen teil. In Anerkennung seiner Erfolge und seines Einflusses wurde er 2021 von Business Insider zu einem der 100 weltweit führenden Business Angels gekürt.

In seiner neuen Funktion wird Dr. Uygun die Anlagestrategie von Planet im Bereich Raumfahrt leiten und dabei sein technisches Fachwissen sowie sein globales Netzwerk einsetzen, um vielversprechende private Raumfahrtunternehmen zu identifizieren, zu bewerten und zu unterstützen. Seine Berufung ist ein bedeutender Schritt nach vorne in Bezug auf die Mission von Planet, Anlegern Zugang zur sich rasch entwickelnden und wachstumsstarken Weltraumwirtschaft zu verschaffen.

Gewährung von Incentive-Optionen und -RSUs

Im Zusammenhang mit seiner Berufung hat das Unternehmen Dr. Uygun Folgendes gewährt:

- 1.875.000 Aktienoptionen (die Optionen), ausübbar zu einem Preis von 0,42 $ pro Aktie über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem Gewährungsdatum, mit vierteljährlicher Unverfallbarkeit über einen Zeitraum von zwei Jahren; und

- 1.875.000 Restricted Share Units (die RSUs), mit vierteljährlicher Unverfallbarkeit über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Außerdem hat das Unternehmen Tansu Yegen, einem bestehenden Berater des Unternehmens, 3.750.000 Restricted Share Units gewährt. Diese RSUs sind sofort unverfallbar.

Alle Optionen und RSUs wurden gemäß dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens gewährt und unterliegen den geltenden Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) sowie allen erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die RSUs berechtigen den Inhaber zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens für jede RSU, sobald diese gemäß ihren Bedingungen unverfallbar geworden ist und eingelöst wird.

Über Planet Ventures Inc.

Planet Ventures Inc. ist ein Investment-Emittent, der aktiv in disruptive Unternehmen in wachstumsstarken Branchen investiert. Planet strebt an, durch strategische Investitionen in innovative Unternehmen langfristigen Shareholder-Value zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Etienne Moshevich, CEO

Tel: (604) 681-0084

E-Mail: info@planetventuresinc.com

Website: www.planetventuresinc.com

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