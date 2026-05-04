IRW-News: Power Metallic Mines Inc.: Power Metallic durchschneidet 17,45 Meter mit 9,47 % CuÄqRec1 in Bohrloch 26-094 und 39 Meter mit 5,66 % CuÄqRec1 in Bohrloch 26-101 in der Zone Lion

IRW-PRESS: Power Metallic Mines Inc.: Power Metallic durchschneidet 17,45 Meter mit 9,47 % CuÄqRec1 in Bohrloch 26-094 und 39 Meter mit 5,66 % CuÄqRec1 in Bohrloch 26-101 in der Zone Lion

Toronto, Ontario - 4. Mai 2026 / IRW-Press / Power Metallic Mines Inc. (das Unternehmen oder Power Metallic) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVV1) freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus seinem Winterbohrprogramm 2026 bekanntzugeben.

Infill-Bohrprogramm für die MRE auf Lion

Die Bohrungen wurden fortgesetzt, um die hochgradige Zone Lion in Vorbereitung auf eine Mineralressourcenschätzung (MRE) im Jahr 2026 zu definieren. Die in dieser Pressemitteilung besprochenen Infill-Bohrungen erstrecken sich über eine Streichlänge von etwa 200 m vom mittleren Kernbereich (PML-26-094) bis zum westlichen Rand (PML-26-104) der Zone Lion. Sie definieren eine Mineralisierung in einer vertikalen Tiefe von etwa 100 m unter der Oberfläche (Abbildung 1). Diese Bohrungen werden für zukünftige Schätzungen der Mineralressourcen wichtig sein, um eine Klassifizierung als angedeutete Ressource zu erhalten, die möglicherweise im Tagebau abgebaut werden kann.

Das Bohrprogramm des Winters 2026 unterstützt weiterhin die modellierte Interpretation der Zone Lion, die auf früheren Bohrungen in größeren Abständen basiert. Es umfasst das Bohrloch PML-26-094, das den interpretierten Kern der Zone Lion durchteufte und mit einer Strecke von 17,45 m mit 9,47 % CuÄqRec1, einschließlich 6,30 m mit 17,91 % CuÄqRec1 (Tabelle 1), erneut breite Abschnitte mit hochgradigem, oberflächennahem Kupfer untermauert.

Mit dem Bohrloch PML-26-101 wurde die Zone etwa 100 m östlich von PML-26-094 in einer etwas größeren vertikalen Tiefe beprobt. Hier wurde ein hochgradiger Abschnitt von 39,00 m mit 5,66 % CuÄqRec1, einschließlich 9,20 m mit 15,18 % CuÄqRec1, vorgefunden. Ein weiteres, 100 m westlich gelegenes Bohrloch (PML-26-104) erprobte den westlichen Rand der Zone Lion und durchteufte eine Strecke von 7,40 m mit 1,07 % CuÄqRec1. Dies bestätigte die erwartete Mineralisierung, die aufgrund früherer, in diesem Gebiet in größeren Abständen vorgenommener Bohrungen modelliert worden war.

Tabelle 1: Lion-Ergebnisse - Winter 2026

Bohrung Von Bis Länge Au Ag Cu Pd Pt Ni CuÄq Rec*

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (g/t) (g/t) (%) (%)

LION MRE

PML-26-094 134,60 152,05 17,45 0,53 23,76 4,43 7,07 3,11 0,23 9,47

Einschl. 134,60 140,90 6,30 0,74 36,22 8,11 12,83 8,19 0,41 17,91

PML-26-101 120,00 159,00 39,00 1,04 16,27 1,89 3,51 3,34 0,13 5,66

Einschl. 146,50 155,70 9,20 2,96 31,99 6,91 6,33 6,90 0,43 15,18

PML-26-104 115,60 123,00 7,40 0,20 4,20 0,53 0,50 0,23 0,04 1,07

Hinweis: Die angegebene Länge entspricht der Bohrlochlänge; die tatsächliche Breite wird auf der Grundlage von Modellprojektionen auf 85 % der Bohrlochlänge geschätzt

1Berechnung des Kupferäquivalents auf Recovery-Basis (CuÄqRec1)

CuÄqRec stellt das auf der Grundlage der folgenden Metallpreise (USD) berechnete CuÄq dar: 2.360,15 $/Oz Au, 27,98 $/Oz Ag, 1.215,00 $/Oz Pd, 1.000,00 $/Oz Pt, 4,00 $/lb Cu, 10,00 $/lb Ni und 22,50 $/lb Co. Die angegebenen Gehalte basieren auf den jüngsten metallurgischen Locked-Cycle-Ausbringungsraten von SGS Canada Inc (siehe Pressemitteilung vom 21. Januar 2006).

Abbildung 1 - In dieser Pressemitteilung erwähnte Bohrlöcher von Lion

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Power Metallic erwartet in den kommenden Tagen und Wochen weitere Untersuchungsergebnisse aus den MRE-Bohrungen und der regionalen Exploration.

Explorationsbohrungen - zwischen Lion und Tiger

Die Bohrlöcher PML-26-071, 074 und 078 waren als Probebohrungen in relativ geringer Tiefe konzipiert, um zusätzliche Mineralisierungszonen zwischen Lion und Tiger zu erkunden. Keine der Bohrungen stieß auf ausreichend breite Mineralisierungszonen, doch schmale Zonen, darunter 0,8 m mit 0,33 % Cu, 0,78 g/t Pd und 0,35 g/t Pt in Bohrloch PML-26-074, deuten darauf hin, dass auch im Gebiet zwischen Lion und Tiger noch mineralisierende Strukturen vorhanden sind.

Das Herz von Lion liefert weiterhin eindrucksvolle Ergebnisse. Diese beiden Bohrungen hätten es beide in die Liste unserer sechs besten Bohrlöcher in der Zone Lion geschafft. Wir arbeiten weiter auf eine Schätzung der Mineralressourcen im dritten Quartal dieses Jahres hin, für die wir sehr positive Ergebnisse erwarten, kommentierte Terry Lynch, CEO & Direktor.

Qualifizierter Sachverständiger

Joseph Campbell, P. Geo, VP Exploration bei Power Metallic, ist der qualifizierte Sachverständige, der die technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Power Metallic Mines Inc.

Das kanadische Explorationsunternehmen Power Metallic konzentriert sich darauf, das Projektgebiet Nisk (Nisk-Lion-Tiger), ein hochgradiges Kupfer-PGE-, Nickel-, Gold- und Silbersystem, zur nächsten polymetallischen Mine Kanadas weiterzuentwickeln.

Am 1. Februar 2021 sicherte sich Power Metallic (damals Chilean Metals) eine Option auf einen Anteil von bis zu 80 % am Projekt Nisk von Critical Elements Lithium Corp. (TSX-V: CRE). Seit dem Erwerb von 313 angrenzenden Claims (ca. 167 km²) von Li-FT Power im Juni 2025 kontrolliert das Unternehmen nun eine Fläche von ca. 330 km² sowie ca. 50 km an aussichtsreichen Beckenrändern.

Power Metallic erweitert die Mineralisierung in den Entdeckungszonen Nisk und Lion, evaluiert das Ziel Tiger und erkundet das vergrößerte Landpaket mithilfe sukzessiver Bohrprogramme.

Über das Projektgebiet Nisk hinaus ist Power Metallic indirekt an beträchtlichen Landpaketen in British Columbia und Chile beteiligt. Dies ist auf die 50-prozentige Beteiligung an Chilean Metals Inc. zurückzuführen, die am 3. Februar 2025 durch einen Plan of Arrangement aus Power Metallic ausgegliedert wurde.

Das Unternehmen ist zudem zu 100 % an Power Metallic Arabia beteiligt, das eine 100-prozentige Beteiligung an der Explorationslizenz Jabul Baudan im Jabal-Said-Belt des Königreichs Saudi-Arabiens hält. Diese Liegenschaft umfasst eine Fläche von mehr als 200 Quadratkilometern in einem Gebiet, das für seine äußerst aussichtsreiche Kupfer-Gold- und Zinkmineralisierung bekannt ist. Die Region ist auch für ihre massiven vulkanogenen Sulfidvorkommen bekannt, darunter die erstklassige Mine Jabal Sayid und die vielversprechende Umm- und Damad-Lagerstätte.

Für weitere Informationen zu Power Metallic Mines Inc. wenden Sie sich bitte an:

Duncan Roy, VP Investor Relations

416-580-3862

duncan@powermetallic.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Power Metallic Mines Inc.

The Canadian Venture Building

82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsorgane übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QA/QC und Probenahme

GeoVector Management Inc (GeoVector) ist das Beratungsunternehmen, das mit der Durchführung des tatsächlichen Bohrprogramms beauftragt wurde, einschließlich Bohrkernerfassung und Beprobung des Bohrkerns.

Alle in dieser Pressemitteilung angesprochenen Bohrkerne haben die Größe NQ. Bohrkerne werden neu eingepasst und vermessen. Die geotechnischen Daten der Bohrkerne umfassen Fotos (nass und trocken), einen Gesteinsqualitätsindex, die magnetische Empfindlichkeit, die Leitfähigkeit sowie Schätzungen der Ausbeute. Die Bohrkerne werden hinsichtlich ihrer Lithologie, Mineralogie und strukturellen Merkmale protokolliert. Die Probenabschnitte werden abgegrenzt und markiert.

Entnommene Kerne werden mechanisch zersägt. Halbe Bohrkerne werden für Vergleichszwecke aufbewahrt. Das QA/QC-Programm von GeoVector beinhaltet das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Leerproben in den Probenstrom sowie eine strenge Überprüfung aller Ergebnisse. QA/QC und Datenvalidierung wurden durchgeführt. Es wurden keine wesentlichen Fehler festgestellt.

Alle Proben wurden an Activation Laboratories Ltd (Actlabs) übermittelt und dort analysiert, ein von Power Metallic unabhängiges kommerzielles Labor, das keinerlei Beteiligung an dem Projekt hat. Actlabs ist ein nach ISO 9001 und 17025 zertifiziertes und akkreditiertes Labor. Die bei Actlabs eingereichten Proben werden mittels Standardaufbereitungsmethoden und RX-1 (Trocken, Zerkleinern (< 7 kg) 80 % kleiner als 2 mm), Riffelspaltung (250 g) und Pulverisierung (Weichstahl; 95 % kleiner als 105 m) aufbereitet. Die Analyse erfolgt mittels 1F2 (ICP-OES) und 1C-OES - 4-Säure-Aufschluss nahe der Gesamtmenge + Gold-Platin-Palladium-Analyse und 8-Peroxid-ICP-OES für die reguläre und über der Nachweisgrenze liegende Analyse. Pegmatitproben werden mit der UT7-Methode - Li bis zu 5 %, Rb bis zu 2 % - analysiert. Actlabs führt auch eine interne Analyse der Grob- und Pulpen-Duplikate durch, um eine korrekte Probenaufbereitung und Kalibrierung der Geräte sicherzustellen.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, deutet darauf hin, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitpunkt der verschiedenen Bohrpläne; die Fähigkeit, ausreichend Kapital aufzubringen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsverträge zu erfüllen sowie Bohr- und Explorationsarbeiten durchzuführen; die Fähigkeit, seine Grundstücke und Konzessionen in gutem Zustand zu erhalten; seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; zukünftige Preise für Nickel und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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