IRW-News: Terra Clean Energy Corp.: Terra Clean Energy Corp. kündigt überarbeitete und verbesserte Earn-in-Bedingungen sowie bevorstehendes Bohrprogramm auf dem Uranprojekt South Falcon East an

IRW-PRESS: Terra Clean Energy Corp.: Terra Clean Energy Corp. kündigt überarbeitete und verbesserte Earn-in-Bedingungen sowie bevorstehendes Bohrprogramm auf dem Uranprojekt South Falcon East an

Vancouver B.C., 30. April 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich überarbeitete und verbesserte Earn-in-Bedingungen für sein Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in Saskatchewan (South Falcon East) ausgehandelt hat. Die überarbeitete Vereinbarung verbessert die Möglichkeit des Unternehmens, einen Anteilsbesitz zu erwerben und zugleich die Kapitaleffizienz zu wahren, während es sich auf Explorationsbohrungen vorbereitet.

Gemäß den überarbeiteten Bedingungen konnte sich Terra günstigere Konditionen für den Erwerb einer anfänglichen Beteiligung von 51 % an South Falcon East sichern, wobei die gesamte Gegenleistung für das endgültige Earn-in von 75 % am Projekt unverändert bleibt. Diese Verbesserungen bieten dem Unternehmen größere Flexibilität hinsichtlich des Einsatzes von Kapital im Rahmen des beschleunigten Ausbaus seiner Uranprojekte.

Im Zusammenhang mit der aktualisierten Earn-in-Vereinbarung bereitet Terra die Aufnahme eines gezielten Bohrprogramms auf der Uranlagerstätte Fraser Lakes B vor, um an die sehr ermutigenden Ergebnisse des Winterprogramms 2025 anzuknüpfen.

Sommerbohrprogramm 2026

Das Unternehmen plant ein umfassendes Anschlussbohrprogramm für den Spätsommer 2026, das bis zu 2.500 Meter an Bohrungen umfassen soll. Ziel des Programms ist die Erprobung eines Gebiets, das sich im Zuge des Winterprogramms 2025 abgezeichnet hatte. Es wird angenommen, dass sich hier nordnordwestlich streichende spröde Strukturen, eine nach Norden einfallende Struktur mit ausgeprägter Tonalteration und in graphitischem pelitischem Gneis lagernde mineralisierte Pegmatite mit hydrothermaler Hämatitalteration überschneiden. Damit würden viele der Indikatoren, die als Schlüsselfaktoren für eine höhergradige Uranmineralisierung identifiziert wurden, am selben Ort zusammenkommen.

Es herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass für das Vorkommen höhergradiger Uranlagerstätten im Athabasca-Becken mehrere Schlüsselindikatoren erforderlich sind:

- Graphitische Metasedimente,

- Spröde reaktivierte Strukturen im Grundgestein,

- Reduzierende Fluide (von Tonalteration angezeigt),

- Oxidierende Fluide (von Hämatitalteration angezeigt, transportiert Uran).

All diese Eigenschaften wurden mittlerweile im Zielgebiet Fraser Lakes B Summer identifiziert. Der Bereich, an dem sie zusammentreffen, gilt als vorrangiges Zielgebiet für die Entdeckung einer höhergradigen diskordanzgebundenen Uranlagerstätte im Grundgestein sowie zusätzlicher mineralisierter Pegmatite.

Das von einem Hubschrauber unterstützte bevorstehende Bohrprogramm wird sieben bis zehn Diamantbohrlöcher umfassen, die auf ein Gebiet rund 120 bis 150 m nördlich der während des Winterprogramms absolvierten Bohrlöcher SF0063, SF0065, SF0066 und SF0067 abzielen (Abbildung 1). Das Sommerfeldprogramm wird voraussichtlich Mitte bis Ende August beginnen und rund 4 bis 5 Wochen andauern. Die Kampagne wird von der Firma Terralogic Exploration Inc. unter Aufsicht ihres Personals und C. Trevor Perkins, Vice President, Exploration des Unternehmens, umgesetzt werden. Als Betriebszentrale wird ein lokales angemietetes Camp dienen und ein Hubschrauber wird die täglichen Bohrarbeiten unterstützen. Das voraussichtliche Budget für das Programm wird auf 1,75 Millionen C$ geschätzt.

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(Abbildung 1)

Wir freuen uns darauf, in das Projekt zurückzukehren und den Bereich zu erproben, in dem die Tonalteration auf die mineralisierte Zone und das graphitische Sedimentpaket trifft, so Trevor Perkins. Dies ist ein spannendes Ziel, da hier viele der Schlüsseleigenschaften, die mit bekannten im Grundgestein lagernden diskordanzgebundenen Lagerstätten im und rund um das Athabasca-Becken in Zusammenhang gebracht werden, vorliegen.

Die verbesserten Earn-in-Bedingungen sind ein bedeutender Schritt nach vorne für Terra, da sie es uns ermöglichen, unsere Beteiligung an einem äußerst höffigen Uranprojekt zu günstigeren Konditionen zu erhöhen, erklärt Greg Cameron, CEO von Terra. Angesichts der für den Sommer geplanten Bohrungen sind wir gespannt, das Potenzial des Uranprojekts South Falcon East weiter zu erschließen.

Das Hauptaugenmerk von Terra ist nach wie vor auf die disziplinierte Exploration und den Ausbau seiner strategischen Assets gerichtet, während es ein Portfolio hochwertiger Uranprojekte in Nordamerika aufbaut.

Gemäß der überarbeiteten Vereinbarung sehen die noch nicht erfüllten Voraussetzungen für den Erwerb einer 51%igen Beteiligung an South Falcon East durch das Unternehmen folgendes vor:

1. bei Abschluss der überarbeiteten Vereinbarung: (a) Ausgabe von 2.650.000 Stammaktien an Skyharbour Resources Ltd. (Skyharbour) und (b) Zahlung von 100.000 $ in bar an Skyharbour;

2. bis spätestens 31. Juli 2027: Aufwendung von weiteren 1.400.000 $ an Arbeitsausgaben bei South Falcon East (wobei 75.000 $ dieses Betrags bis spätestens 1. Oktober 2026 aufgewendet werden müssen);

3. bis spätestens 31. Juli 2028: (a) Aufwendung von weiteren 1.000.000 $ an Arbeitsausgaben bei South Falcon East; (b) Ausgabe von Stammaktien im Wert von 1.770.000 $ (auf Grundlage des am Ausgabetag berechneten volumengewichteten Durchschnittskurses) an Skyharbour; und (c) Zahlung von 1.700.000 $ in bar an Skyharbour.

Nach Erwerb einer 51%igen Beteiligung an South Falcon East hat das Unternehmen die Option, eine zusätzliche Beteiligung von 24 % an South Falcon East zu erwerben (womit die Gesamtbeteiligung auf 75 % steigt), indem es:

1. bis spätestens 1. Januar 2029 weitere 2.500.000 $ an Arbeitsausgaben bei South Falcon East aufwendet;

2. bis spätestens 1. Januar 2030 (a) weitere 3.500.000 $ an Arbeitsausgaben bei South Falcon East aufwendet, (b) Stammaktien im Wert von 4.500.000 $ (auf Grundlage des am Ausgabetag berechneten volumengewichteten Durchschnittskurses) an Skyharbour begibt und (c) 2.000.000 $ in bar an Skyharbour zahlt.

Ferner gibt das Unternehmen die Gewährung von 300.000 Restricted Share Units (jede eine RSU) im Einklang mit seinem Omnibus Incentive Plan an einen Berater des Unternehmens bekannt. Jede RSU berechtigt den Inhaber, bei Erreichen der Unverfallbarkeit eine Stammaktie des Unternehmens zu erhalten. Die RSUs werden an dem Tag unverfallbar, der ein Jahr nach dem Ausgabedatum liegt. Die Gewährung der RSUs steht noch unter dem Vorbehalt aller behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Canadian Securities Exchange.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East, das über eine vermutete Uranressource von 6,96 Millionen Pfund* auf der Lagerstätte Fraser Lakes B im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan verfügt, sowie ehemals produzierende Uranminen im US-Bundesstaat Utah und Uranexplorationskonzessionsgebiete im US-Bundesstaat Wyoming.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Greg Cameron

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressource nicht als aktuell und hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Ressource zwar nicht als aktuell, ist jedoch der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die Informationen für die Leser hilfreich sein können.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens auf Konzessionsgebieten und zur potenziellen Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven enthalten, die eintreten können oder auch nicht. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar, unterliegen Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse oder Realitäten können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Wettbewerb in der Branche; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Umweltrisiken; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; zukünftige Rohstoffpreise; Ausfall von Anlagen oder Prozessen; Unfälle und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen oder Finanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit Verschuldung und dem Schuldendienst sowie die Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

info@tcec.energy

416-277-6174

Terra Clean Energy Corp

1133 Melville Street, Suite 2700

Vancouver, BC V6E 4E5

www.tcec.energy

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