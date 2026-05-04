Kallas: Timing von Trumps Plan zur Truppenreduzierung in Deutschland überraschend

Brüssel, 04. ⁠Mai (Reuters) - Für die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas kam die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Truppenreduzierung in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt unerwartet. "Der Zeitpunkt dieser Ankündigung überrascht", ‌sagte Kallas am Montag bei ihrer Ankunft beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Armenien. Dies ⁠zeige, ⁠dass der europäische Pfeiler in der Nato gestärkt werden müsse. "Wir müssen wirklich mehr tun." Kallas unterstrich zugleich, dass die US-Truppen in Europa nicht nur dem Schutz europäischer, sondern auch amerikanischer Interessen ‌dienten. Trump hatte am Wochenende ‌angekündigt, aus Deutschland über 5000 Soldaten abzuziehen. Zunächst war nur von einem Abzug von 5000 Soldaten in ⁠sechs bis zwölf Monaten die Rede gewesen.

Trump hatte ‌sich zuletzt immer wieder enttäuscht ⁠über die aus seiner Sicht mangelhafte Unterstützung Europas im Iran-Krieg der USA geäußert. Seine jüngste Entscheidung wurden von vielen als eine ‌Art Bestrafung auch für ⁠nach Trumps Ansicht unbotmäßige ⁠Kritik seitens Bundeskanzler Friedrich Merz interpretiert. Die Bundesregierung reagierte zunächst gelassen auf Trumps Ankündigung. Deutschland ist derzeit mit gut 39.000 US-Soldaten der größte Stützpunkt des US-Militärs in Europa und dient als wichtiges Ausbildungszentrum.

(Bericht von Lili Bayer, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)