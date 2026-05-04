Düsseldorf, ⁠04. Mai (Reuters) - Die Mineralölkonzerne sollen dem Bundeskartellamt zufolge den Tankrabatt der Bundesregierung an die Verbraucher weiterreichen. "Die Preise sind am ‌1. Mai um knapp 13 Cent gefallen und seitdem wieder leicht angestiegen", ⁠sagte ⁠Kartellamtschef Andreas Mundt am Montag. Dabei solle die Steuerentlastung den Verbrauchern in einer schwierigen Phase helfen. "Die Mineralölkonzerne sind allenfalls Treuhänder dieser Entlastung, sie ‌ist nicht für sie ‌bestimmt", betonte Mundt: "Sie muss bei den Kunden ankommen."

Mit dem seit dem 1. ⁠Mai geltenden Tankrabatt will die Bundesregierung Autofahrer ‌und Unternehmen entlasten, ⁠nachdem die Preise an den Zapfsäulen infolge des Iran-Kriegs teilweise Rekordstände erreicht haben. Seit Freitag wurde ‌die Energiesteuer um ⁠rund 14 Cent je ⁠Liter gesenkt. Das Kartellamt appellierte erneut an die Verbraucher, die Preise an den Tankstellen zu vergleichen: "Der App-Vergleich ist momentan wichtiger denn je."

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)