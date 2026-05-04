Klingbeil zum Handelsstreit mit USA: "Wir wollen keine Eskalation"

Berlin, 04. ⁠Mai (Reuters) - Die Bundesregierung will den Handelsstreit mit den USA nicht weiter anheizen. "Wir wollen keine Eskalation", sagte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Montag in Brüssel vor ‌Beratungen mit seinen europäischen Amtskollegen. Europa sei aber vorbereitet für den Fall der Fälle und müsse ⁠geschlossen ⁠sein. Ziel sei es, einen gemeinsamen Weg mit den USA zu gehen. Er habe am Montag ausführlich mit EU-Handelskommissar Maros Sefcovic gesprochen, erklärte Klingbeil. Europa stehe zu seinen Zusagen und erwarte ‌dies auch von den USA. "Zölle ‌schaden beiden Seiten."

US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Freitag eine Anhebung der US-Zölle auf Autos und Lkw ⁠aus der EU von 15 auf 25 Prozent ‌angekündigt. Die Europäische Union halte ⁠das vereinbarte Handelsabkommen mit den USA nicht ein. Für Fahrzeuge, die in den USA gebaut würden, fielen weiter keine Zölle an. ‌Vor Reportern sagte Trump, ⁠die höheren Zölle würden ⁠Europas Autobauer dazu zwingen, ihre Produktion schneller in die USA zu verlagern. Branchenverbände in Deutschland kritisierten Trumps Vorgehen, verwiesen zum Teil aber auch darauf, dass die EU mit Blick auf das eigentlich vereinbarte Handelsabkommen noch nicht geliefert habe.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)